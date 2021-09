https://cz.sputniknews.com/20210909/docasnym-slovenskym-policejnim-prezidentem-bude-stefan-hamran-15775061.html

Dočasným slovenským policejním prezidentem bude Štefan Hamran

2021-09-09T14:23+0200

Ministr Mikulec uvedl, že je pro něj je důležité, aby byla nástupem Hamrana zachována kontinuita. Poukázal na připravovanou reformu policie, také na úkoly v souvislosti s materiálně technickým zabezpečením Policejního sboru. Přiblížil, že při výběru se rozhodoval z pěti jmen.Hamran poděkoval ministrovi za projevenou důvěru. „Budu se snažit do puntíku naplnit všechny jeho očekávání ve vztahu k této funkci,“ zdůraznil. Hamran šéfuje i útvaru zvláštního určení. V minulosti se ucházel o funkci šéfa policie.Řádné výběrové řízení na nového policejního prezidenta má být vyhlášeno do 30 dnů od zániku funkce. Mikulec zdůraznil, že se budou snažit nová pravidla volby policejního prezidenta co nejdříve dostat do legislativního procesu. „Tak, abychom podle toho mohli fungovat,“ dodal.Místo policejního prezidenta se uvolnilo poté, co se funkce vzdal k 15. září Peter Kovařík. Od září 2020 vedl sbor na základě dočasného pověření, koncem ledna ho jmenovali do funkce po absolvování výběrového řízení.Obvinění Kovaříka za zmaření zásahu proti obviněným Matějovi Zemanovi a Petru Petrovovi nechtěl Hamran komentovat. „Nevím přesně, jaké informace byly v ten den poskytnuté panu Kovaříkovi, když se pod tlakem během několika minut musel rozhodnout. Je to velmi náročné,“ řekl s tím, že obecně platí úzus nechat zásah dokončit.Připomeňme, že Kovařík se vzdal své funkce v reakci na obvinění z maření spravedlnosti a zneužívání pravomoci veřejného činitele. Obvinění se týká zastavení akce speciálního týmu Úřadu inspekční služby, při níž se podařilo uprchnout Matěji Zemanovi a Petru Petrovovi. Ti jsou spolu s Csabem Dömötörem podezřelí z křivých výpovědí v několika toxických kauzách.Policejního prezidenta podle platného zákona jmenuje ministr vnitra na základě výběrového řízení před odbornou komisí a po veřejném slyšení ve Výboru Národní rady SR pro obranu a bezpečnost, pokud tento výbor doporučí jeho jmenování. Funkční období trvá čtyři roky.Současný způsob volby policejního prezidenta, který prosadila bývalá ministryně vnitra za Směr-SD Denisa Saková, kritizují někteří koaliční poslanci. Záměr změnit výběr šéfa policie obsahuje i programové prohlášení vlády. Posílit by se měl vliv ministra vnitra.

Červenáček Jakoby na tom záleželo. Charakterního civilizovaného na to místo ani nemohou dát, jak vyplývá z rozložení politických sil. I tento je jistě už prokádrovaný. 🐸🐸🐸🐸 0

