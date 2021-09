https://cz.sputniknews.com/20210909/francouzi-se-zlobi-britove-chteji-na-mori-obracet-lode-s-migranty-15774273.html

Francouzi se zlobí: Britové chtějí na moři obracet lodě s migranty

Francouzi se zlobí: Britové chtějí na moři obracet lodě s migranty

Britský předseda vlády Boris Johnson ve středu prohlásil, že země chce použít „všechny existující taktiky“, aby zastavila příliv migrantů plujících přes... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-09T12:05+0200

2021-09-09T12:05+0200

2021-09-09T12:05+0200

svět

francie

velká británie

migranti

lodě

boris johnson

zákony

ministr vnitra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1122/49/11224944_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c603485e5ef5fe944e63c20fc2b9dd96.jpg

Priti Patelová, britská ministryně vnitra, podle zpráv plánuje povolit, aby pohraniční stráž mohla obracet na moři lodě přivážející migranty přes Lamanšský průliv.Britská média citují vládní zdroj. Podle jeho slov Patelová zaúkolovala činitele, aby změnili britskou interpretaci námořních zákonů, aby lodě s migranty mohly být na moři obraceny, aby si s nimi musely následně poradit francouzské bezpečnostní složky.Jeden ze zdrojů médiím uvedl, že tato taktika by byla používána „zřídka a za omezených okolností“. Podle lidí obeznámených se situací ještě nejsou vypracovány všechny operační detaily.Tato aktivita následovala poté, co se britská ministryně vnitra setkala se svým francouzským protějškem Geraldem Darmaninem, kdy uvedla, že „dosažení výsledků a zastavení překonávání hranic (migranty – red.) je pro britský lid absolutní priorita“.Jednání mezi ministry vnitra proběhlo poté, co Darmanin odeslal Patelové dopis, kde tvrdil, že pozice Paříže ohledně obracení lodí s migranty se nezměnila, a že používání této obracecí taktiky „by hrozilo negativními následky pro naši spolupráci (mezi Británií a Francií – red.)“.„Ochrana lidských životů na moři má prioritu nad přemýšlením o národu, statusu či migrační politice (…),“ zdůraznil francouzský ministr vnitra.Pozice Borise JohnsonaBritský premiér Boris Johnson dříve uvedl, že udělá vše pro to, aby vyřešil situaci množících se lodí přivážejících migranty k břehům ostrova. Zmínil ale, že vyřešení této situace z velké části závisí na francouzské straně.Patelová v této souvislosti pohrozila, že zastaví financování směřované Francii, které bylo slíbeno v průběhu července, pokud Francie nebude plnit své závazky ohledně migrace. Francie se výměnou za 74 milionů euro zavázala, že bude vynakládat větší úsilí při zastavování snah o překonání Lamanšského průlivu pomocí lodí.Mezitím doplulo do Británie z Francie více než 1600 migrantů jen za poslední 4 dny. Díky tomu se počet lidí, kteří překonali kanál, zvýšil na více než 12 600 lidí jen v tomto roce.

https://cz.sputniknews.com/20210908/bez-prace-nejsou-kolace-migranti-v-dansku-si-budou-muset-socialni-davky-odpracovat-15769396.html

https://cz.sputniknews.com/20210908/ve-virginii-demontovali-pamatnik-americkemu-generalovi-konfederace-15769216.html

https://cz.sputniknews.com/20210909/slovensky-general-viktorin-vlade-bych-do-rukou-nedal-zadnou-dalsi-zbran-natoz-tendry-za-miliony-15772273.html

Karel Adam Otázka je jestli obracet dnem vzhůru nebo směr. 1

Zdeno Prejdú iba tí čo vedia plávať. 0

2

francie

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francie, velká británie, migranti, lodě, boris johnson, zákony, ministr vnitra