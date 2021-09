https://cz.sputniknews.com/20210909/hrib-proti-zemanovi-nejde-tu-jen-o-prahu-15772986.html

Hřib proti Zemanovi. Nejde tu jen o Prahu

Pan prezident Miloš Zeman před volbami není moc slyšet. Tato pozice je záměrná a správná. Jen ať se perou politické strany mezi sebou. Když však hlava státu přeruší své mlčení, vždy tne do živého. To to pak lítá. A že to teď lítá!Prezident Miloš Zeman vyzval pražského primátora za Piráty Zdeňka Hřiba k nápravě situace v pražské dopravě. Měl by podle něj zvážit vyhlášení stavu nebezpečí i svou rezignaci a lidem se omluvit. Zeman to napsal v otevřeném dopise, který Hrad zveřejnil na webu.Pan Zeman Hřiba v dopise vyzval „k okamžité nápravě dramatické situace v pražské dopravě a vyvození patřičných důsledků z pochybení, které v české komunální politice nemá obdoby“. Podle prezidenta je hlavní město v důsledku „amatérského přístupu“ i „záměrného diletantství“ dopravně paralyzované. Hřibovi vyčítá, že řidiče automobilů považuje za někoho, kdo své vozy využívá jen pro své pohodlí. „Automobil slouží především těm lidem, kteří jej využívají k dopravě do zaměstnání, přepravě zboží, objemných nákupů, transportu dětí do škol či k vyšetřením v nemocnici,“ napsal Hřibovi. MHD podle pana prezidenta ne vždy a pro všechny vychází jako nejvýhodnější varianta.Pan prezident primátora vyzval, aby se lidem, kterých se to týká, omluvil za své selhání, zjednal okamžitou nápravu tím, že nařídí „rekoordinaci oprav infrastruktury“ a zváží vyhlášení stavu nebezpečí. „Neboť současná dopravní situace je natolik kritická, že ohrožuje mimo jiné práci složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl Zeman. Hřib by podle něj měl také zvážit rezignaci na funkci primátora. „Vaše počínání dovedlo metropoli na pokraj chaosu, za což jste politicky odpovědný,“ dodal.Myslíte, že se pirátský primátor chytl za nos? Co vás nemá! Hřib kritiku odmítl s tím, že současné vedení města zdědilo stav silnic po minulém vedení v čele s ANO. A je to. Vyřešeno. Ještě drze vyzval pana prezidenta k „návštěvě podhradí“.Věc se má tak, že vůbec nejde o pražskou dopravu. To je lokální problém, který zbytek naší republiky nezajímá. Jde o víc. Praha je laboratoří Pirátů. Praha, které Piráti vládnou, ukazuje, co bude s Českou republikou, když tu povládnou Bartošovi lidé.Ne ne, nejde o rozkopané silnice. Jde o chaos. Piráti si budou dělat reklamu, krmit své stoupence příběhy o boji s Ruskem a Čínou, třeba přejmenují Zlín na Havlov, ale se státem to půjde od deseti k pěti. Bude hůř.Hřib si myslí, že dobře vypadá na snímku z Němcovova náměstí. Že se pomstil Číně, když Praha vypověděla smlouvu s Pekingem. A dál? Pomohl si tím u lepšolidí, ale hlavnímu městu naší republice ani zbla nepomohl. Povězte vážení čtenáři, kdy jste z Prahy a o Praze slyšeli něco pozitivního? A teď si představte, že tahle parta je u kormidla.O pražských záležitostech, selháních primátora Hřiba a hrozbě zvané Piráti Sputnik hovořil s poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.„Pan prezident má zcela pravdu, protože rozkopat Prahu na několika místech a nezjistit si dopředu, jak to zasáhne dopravu, může jen organizačně neschopný člověk, ale není divu, všude, kde vládnou Piráti, je chaos a bordel. Lidé si nestěžují nejen v Praze, ale i u nás v Karlovarském kraji.Tvrzení primátora Hřiba hájící barvy Pirátů, že lidé využívají automobil ke svému pohodlí, není na místě. Mnozí lidé, kteří přijíždějí do Prahy automobilem, činí tak kvůli zaměstnání, přepravě zboží aj. Přesně, jak tvrdí prezident Miloš Zeman. Ono není reálné vozit zboží na elektrokole, nebo tímto dopravním prostředkem dojíždět do zaměstnání třeba 70 km, ale možná by si primátor Hřib představoval koňský povoz, to je pro Piráty možná dost ekologické," říká politička.Stará se pirátský primátor Hřib o naše hlavní město dobře? Spíš jsou slyšet jeho zahraničněpolitické názory.„Hřib je ukázkou a hlavně odstrašujícím případem, jak by Piráti vedli tuto zem. Hlavní město je pod vedením Pirátů jeden velký nekoordinovaný chaos a to nejen v oblasti dopravy. Primátor Hřib zneužívá své funkce a plete se do věcí, které mu nepřísluší, jako je právě zahraniční politika. Asi neví, o čem je práce primátora," míní paní poslankyně.Není Praha přesnou ilustrací toho, jak může dopadnout Česko, když se Piráti chopí moci? Navrch huj, vespod fuj.„Někdy mám pocit, že tato strana vznikla, aby v České republice byl ještě větší bordel, než je. Vedení Prahy by mělo být pro občany odstrašujícím případem, jak může pod jejich vládou dopadnout ČR a toto budou v nadcházejících parlamentních volbách volit také voliči STANU. Jen malý výčet z návrhů Pirátů. Vznik aplikačních místností pro feťáky za přítomnosti lékaře, který bude chybět u skutečně nemocných, nebo bojkot našeho návrhu, který měl zamezit zneužívání sociálních dávek lidmi, kteří odmítají řádně pracovat, nebo uzákonění polyamorie (svazku více osob) jako formu registrovaného partnerství. Anebo výroky předsedy Pirátů Ivana Bartoše, že migrace je přirozená věc. Jestli má být Evropa do 10 - 15 let muslimská, nemá s tím problém. Chcete opravdu takovou Českou republiku?," říká poslankyně a jednička kandidátky SPD v Karlovarském kraji Karla Maříková.

