Kolumbův pomník v Mexico City bude nahrazen sochou věnovanou původnímu obyvatelstvu

Kolumbův pomník v Mexico City bude nahrazen sochou věnovanou původnímu obyvatelstvu

Socha Kryštofa Kolumba, která stála na jedné z nejrušnějších ulic Mexico City, třídě Paseo de la Reforma, má být nahrazena sochou mexického sochaře Pedra... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

Promluvila o tom starostka města Claudia Sheinbaumová, informuje Artnews.V článku se uvádí, že bronzová socha z 19. století byla často terčem demonstrantů, kteří odsuzují úlohu mořeplavce v kolonizaci Ameriky. Loni v říjnu ji městské úřady nechaly sundat z podstavce před plánovanou restaurací. Vyvolalo to řeči o tom, že se postava na své místo již nevrátí.Minulou neděli byla tato informace potvrzena, když Claudia Sheinbaumová řekla na akci věnované Mezinárodnímu dni žen původních národů, že na místě Kolumbova pomníku bude postaven památník věnovaný neznámějším obyvatelkám Mexika.Nový pomník má být odhalen 12. října, což je v USA Kolumbův den, v Mexiku je zase znám jako Dia de la raza (Den rasy).Oznámení Claudie Sheinbaumové následovalo po celosvětovém přehodnocení pomníků věnovaných historickým osobnostem a souvisejících s převahou bílých a koloniálním násilím.V roce 2020 došlo například ke zbourání soch ve velkých městech po celém světě, což bylo inspirováno hnutím Black Lives Matter. Nejznámější je odstranění sochy obchodníka s otroky Edwarda Colstona v britském Bristolu, kterou shodili do vody v přístavu.Pomníky Kryštofa Kolumba byly rovněž tématem sporů minimálně poslední století. Mnozí odsuzovali jeho úlohu v genocidě původních Američanů a v transatlantickém obchodu s otroky. Loni byly sochy mořeplavce odstraněny v několika městech USA, přičemž jim odřízli hlavy. Cílem bylo zrušení federálního svátku věnovaného jeho vstupu do Karibského moře v roce 1492. V Mexico City se obyvatelé každý rok o svátcích scházeli kolem bronzové sochy a špinili ji aerosolovými barvami. Když byla Kolumbova socha loni odstraněna, poznamenal mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, že toto datum je velmi sporné, a existují na to různé názory.

