„Kvalita byla bezvadná." V Maďarsku kvůli vysoké poptávce došla vakcína Sputnik V

„Kvalita byla bezvadná." V Maďarsku kvůli vysoké poptávce došla vakcína Sputnik V

Ruská vakcína je mezi obyvateli Maďarska velmi oblíbená, kvůli tomu v zemi již došly její zásoby, řekl maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó v rozhovoru... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

„Víte, už jsme plně využili naše zásoby vakcíny Sputnik V, byla velmi populární," řekl maďarský ministr zahraničí a poznamenal, že v zemi byl touto vakcínou očkován téměř milion lidí.Szijjártó tak odpověděl na otázku, které vakcíny Maďaři preferují a zda země nadále používá preparát ruského výrobce. Podle údajů citovaných ministrem Sputnik V je na tom velmi dobře. „Jsme proto velmi potěšeni, že jsme uzavřeli tuto dohodu [o dodávkách ruské vakcíny] a umožnili milionu Maďarů získat Sputnik V," řekl Szijjártó.Obecně má Maďarsko nyní podle něj osm milionů dávek vakcín proti koronaviru, takže nepotřebuje další nákupy. Zároveň by však Budapešť, dodal ministr zahraničí, ráda zvýšila spolupráci s Moskvou na využívání vakcíny proti covidu-19. Nyní v Maďarsku podle ministra budují továrnu na výrobu vakcín proti koronaviru, která bude spuštěna na konci roku 2022.Maďarsko se v lednu letošního roku dohodlo s Ruskem na dodávkách dvou milionů dávek Sputniku V. Stalo se první evropskou zemí, která schválila užívání ruského preparátu. Podle smlouvy měl být preparát dodán do země ve třech dodávkách. První várka Sputniku V dorazila do Maďarska začátkem února 2021.K dnešnímu dni je v Maďarsku oficiálně povoleno používat šest vakcín proti koronaviru. Jedná se o vakcínu od společností Pfizer-BioNTech a Moderna, britskou vakcínu AstraZeneca, čínský preparát Sinopharm, americký Johnson & Johnson a ruský Sputnik V.11. srpna roku 2020 prezident RF Vladimir Putin oznámil registraci první na světě vakcíny proti covidu-19 – ruského přípravku Sputnik V.Podle informace RFPI je nyní Sputnik V zaregistrován v 70 zemích světa s celkovým počtem obyvatelstva asi čtyři miliardy lidí. Podle počtu schválení státními regulačními úřady je ruská vakcína na druhém místě na světě. Sputnik V se vyrábí v Uzbekistánu, Bělorusku, Argentině a Vietnamu. RFPI oznámil také partnerství na výrobu vakcíny s 20 společnostmi ve 14 státech.

Vitoslav Tajny Někteří odmítají západní šmakulády v podobě mRNA vakcín. Zcela nová technologie o které široká veřejnost nic neví a musí důvěřovat na slovo partě lidí, kteří prosazují ten “správný” směr vakcinace. Stádo zahnáno do ohrady! 0

