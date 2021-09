https://cz.sputniknews.com/20210909/kvuli-nalezu-nevybuchle-munice-policie-uzavrela-oblast-stare-poruby-v-ostrave-15775707.html

Kvůli nálezu nevybuchlé munice policie uzavřela oblast staré Poruby v Ostravě

Z důvodu nalezení nevybuchlé munice je v současné době uzavřena část Ostravy-Poruby - stará Poruba. Policisté o tom informovali na sociální síti. 09.09.2021, Sputnik Česká republika

Jedná se o stokilogramovou leteckou pumu.Jak vyplývá ze statusu policie, probíhá evakuace osob z rodinných domů, školských zařízení a to v rozsahu 600 metrů od nálezu. Evakuována bude také část Fakultní nemocnice Ostrava.Policisté vyjmenovali ulice, kterých se omezení týkají.Evakuace se týká i porubského obvodního úřadu.Na facebookovém účtu se už objevila výzva, aby lidé v zóně o poloměru 600 metrů od místa nálezu opustili své domy, byty a kanceláře.Úřad městského obvodu zdůraznil, že likvidace bomby může začít až poté, co bude celá oblast evakuována. „Prosíme všechny, kteří ve vyznačeném okruhu bydlí, aby opravdu co nejrychleji opustili své domy. Urychlí tím celý zákrok a budou se moci o to dříve vrátit domů,“ vyzval. K situaci se vyjádřila policejní mluvčí Karolina Bělunková.„Co se týče počtu, tak evakuujeme do tisíce osob,“ uvedla pro iDNES .Bělunková podotkla, že jde o poměrně náročnou policejní akci v perimetru přibližně šest set metrů od místa nálezu. Podle policejní mluvčí bombu údajně našli dělníci při výkopových pracích.Publikace uvádí, že přes dvě stovky dětí evakuovali i ze soukromé základní školy a gymnázia Hello, která stojí na ulici Čs. exilu.„Starší děti šly domů, s mladšími stojíme na bezpečném místě a čekáme na rodiče, až si je odvezou. Zvládli jsme to bez problémů a rychle, ostatně evakuaci pravidelně cvičíme. Děti jsou v pohodě, pro část z nich je to až atrakce,“ informovala zástupkyně ředitelky Petra Nosková.Na konci června Policie České republiky na svém profilu na sociální síti informovala o tom, že se provádí evakuace 10 budov po celé ČR, ve kterých figuruje mediální společnost Seznam.Podle informací policie bylo důvodem anonymní oznámení, že do jedné z nich bylo umístěno výbušné zařízení .„Přijali jsme oznámení o nastražení výbušného systému na neupřesněné adrese jedné společnosti,“ uvedl médiím mluvčí policie Richard Hrdina.Ze statusu vyplývá, že evakuace se přímo dotkla více než 3000 osob.

