Lékaři uvedli, které vitamíny je dobré začít užívat na podzim

V podzimním a zimním období se zvyšuje hladina stresu, snižuje se imunita a projevují se chronické nemoci.

09.09.2021

„Vyplatí se zjistit, které vitamíny vám již chybí. To můžete zjistit pomocí krevního testu. Nejedná se o marketingový trik, ale o důležitý postup, protože vitamíny se podílejí na mnoha životně důležitých procesech. Existují však některé látky, kterých má většina lidí na podzim a v zimě nedostatek,“ říká Alexandar Vučenovič, spoluzakladatel služby na výběr vitamínů.Především je to vitamín D, který je hlavní obranou proti virům a nachlazení. Když nesvítí slunce, vitamín D se velmi rychle spotřebovává a člověk se stává náchylný k nemocem. Druhou skupinou je vitamín A.Další důležitou živinou, kterou tělo s příchodem podzimu potřebuje, je omega-3.Mark Leontijev, který se zabývá rehabilitacemi, se domnívá, že téma vitamínů je dnes velmi komercionalizované. Je lepší nepředepisovat si vitamíny sami, ale nejprve provést některé testy. A jako preventivní opatření si můžete vybrat komplex vitamínů a minerálů.Nedostatek vitamínu B12Příznaky nízké hladiny vitamínu B12 v těle se mohou zdát neškodné, což znamená, že mnozí odkládají návštěvu lékaře. Je to ale chyba, protože neléčený nedostatek vitamínu B12 může vést k nevratným neurologickým komplikacím. Pokud vás trápí nepříjemné pálení nohou, může to být jeden z prvních příznaků, který vás upozorní, že potřebujete více vitamínu B12.Perniciózní (neboli zhoubná) anémie je nejčastější příčinou nedostatku vitamínu B12 ve Velké Británii. Existuje řada příznaků, které signalizují nedostatek vitamínu B12 způsobený právě zhoubnou anémií. Jedním z hlavních varovných příznaků je podle Pernicious Anaemia Society pálení nohou nebo chodidel. Dochází k němu, když nízká hladina vitamínu B12 poškozuje nervy v končetinách, například v chodidlech.Mezi další příznaky anémie z nedostatku B12 patří: extrémní únava (vyčerpání), nedostatek energie (letargie), dýchavičnost, pocit na omdlení, bolesti hlavy, bledá kůže, ztráta chuti k jídlu a úbytek hmotnosti.Vzhledem k tomu, že většina zdrojů vitamínu B12 se nachází v živočišných produktech, jako je maso a vejce, mohou být vegetariáni náchylnější k tomu, že mají v těle nedostatek vitamínu B12. Stejně tak jsou k jeho vzniku náchylní starší lidé.K dalším rizikovým faktorům pro vznik nedostatku vitamínu B12 patří osoby trpící onemocněními ovlivňujícími vstřebávání tohoto vitamínu, například osoby trpící Crohnovou chorobou. Mezi vysoce rizikovou skupinu patří také lidé se špatnými stravovacími návyky.

