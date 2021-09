https://cz.sputniknews.com/20210909/meteorologove-varuji-na-cast-ceska-se-zenou-silne-bourky-doprovazene-silnym-vetrem-15775557.html

Meteorologové varují: Na část Česka se ženou silné bouřky doprovázené silným větrem

09.09.2021

2021-09-09T18:39+0200

2021-09-09T18:39+0200

2021-09-09T18:39+0200

Ačkoliv nás čeká slunečný a teplý závěr týdne, neobejde se to ani bez bouřek. Alespoň to vyplývá z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. V platnosti bude od 14 do 22 hodin pro část Středočeského (Beroun, Hořovice, Kladno, Příbram, Rakovník, Slaný), Jihočeského (Blatná, Český Krumlov, Kaplice, Písek, Prachatice, Strakonice, Vimperk, Vodňany) a Ústeckého kraje (Bílina, Chomutov, Kadaň, Litvínov, Louny, Most, Podbořany, Teplice, Žatec) a pro celý Karlovarský a Plzeňský kraj.Co se týče výhledu na další dny, pak v pátek se teploty vyšplhají na 23 až 27 stupňů, déšť a ojedinělé bouřky se očekávají v Čechách i v sobotu, na Moravě a ve Slezsku si budou lidé moci užívat jasné až polojasné oblohy. V sobotu se mají teploty pohybovat ve stejném rozmezí jako v pátek. Neděle bude o něco chladnější s teplotami mezi 20 a 24 stupni, oblačno až polojasno. Místy se mohou během dne vyskytnout přeháňky a ojediněle bouřky.Začátek příštího týdne přinese oblačnou až polojasnou oblohu s ojedinělými přeháňkami. Teploty budou stále příjemné – mezi 21 až 25 stupni. V úterý bude většinou polojasno s podobnými teplotami jako v pondělí.Příčina dešťůVydatné deště v polovině července, které způsobily záplavy v západní Evropě, byly vyvolány pravděpodobně globální změnou klimatu, oznámili vědci z vědeckého sdružení World Weather Attribution (WWA).Vědci z Německa, Belgie, Nizozemska, Švýcarska, Francie, USA a Velké Británie provedli výzkum s cílem zjistit, jak silně ovlivňuje změna klimatu vyvolaná lidskou činností pravděpodobnost a intenzitu lijáků, které se stávají příčinami velkých povodní. Výzkumníci rozebrali, jak se odráží změna klimatu na maximálním denním množství srážek v letní sezóně ve dvou menších regionech Německa a Belgie, které nejvíce utrpěly nedávnými záplavami.„Všechny shromážděné údaje včetně fyzických faktorů, pozorování velkého regionu a různých regionálních klimatických modelů nám dávají velkou jistotu v tom, že antropogenní změna klimatu zvýšila pravděpodobnost a intenzitu tohoto jevu a že tyto změny budou probíhat i nadále v podmínkách urychlujícího se globálního oteplování,“ uvádí se ve zprávě skupiny WWA.

