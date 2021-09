https://cz.sputniknews.com/20210909/mluvci-ruskeho-prezidenta-pokusy-o-vmesovani-do-ruskych-voleb-se-nepochybne-objevi-15780794.html

Mluvčí ruského prezidenta: Pokusy o vměšování do ruských voleb se nepochybně objeví

Mluvčí ruského prezidenta: Pokusy o vměšování do ruských voleb se nepochybně objeví

Podle mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova existuje riziko, že do nadcházejících voleb do Státní dumy RF zasáhne třetí strana. Vyjádřil však... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

„Riziko je pro nás samozřejmě konstantní. Není pochyb o tom, že dojde k pokusům o vměšování do voleb,“ řekl Peskov v pořadu na Pervom kanale. „Díky bohu je systém z hlediska mechanismů, které tato rizika - ekonomicky řečeno - zajišťují, docela dobře vyladěn. A tato rizika samozřejmě existují. Toho si musíme být dobře vědomi.“Tiskový tajemník prezidenta zároveň zdůraznil, že nikdo nebude omezovat práci novinářů, včetně těch, kteří jsou uznáni za zahraniční agenty, při informování o volbách.Předsedkyně Ústřední volební komise Ella Pamfilovová dříve uvedla, že požadavky volebního zákona jsou společné pro všechna média bez ohledu na jejich status. Média, která mají status zahraničních agentů, jsou akreditována stejně jako ostatní a o volbách informují podle zákona, zdůraznila. Vysvětlení ÚVK zároveň poukazuje na to, že neobjektivní zpravodajství o volební kampani nebo upřednostňování aktivit jednotlivých kandidátů a politických stran je nepřípustné.Roskomnadzor požadoval, aby řada zahraničních společností, zejména Apple a Google, přestala poskytovat prostředky k obcházení omezení přístupu na webové stránky Smart Voting (Umnoje golosovanie), jinak to bude považováno za vměšování do voleb, uvedla tisková služba pro Sputnik.V pondělí Roskomnadzor omezil přístup na webovou stránku Smart Voting kvůli jejímu využívání k pokračování činnosti Fondu boje s korupcí (extremistická organizace zahraničních agentů zakázaná v Rusku). Agentura zjistila, že blokovací nástroje poskytuje více než 10 zahraničních poskytovatelů z USA, Ukrajiny, Německa, Francie, Japonska, Spojeného království a dalších zemí. Podle Roskomnadzoru obchody s aplikacemi společností Apple a Google, služby DNS a CDN společností Google, Cisco, Cloudflare a řada dalších firem ignorují požadavky agentury.Volby do Státní dumy RF se uskuteční od 17. do 19. září. Volby se konají na pět let smíšeným systémem: 225 poslanců se volí ze stranických kandidátek a dalších 225 z jednomandátových obvodů v jednom kole.

Karel Adam Když vyhraje volby Jednotné Rusko, má Vláďa Putinů do roku 2024 klid na práci, když nevyhraje, nic se nezmění protože žádná strana nepůjde proti politice Putina, to by byla politická sebevražda. 1

Červenáček Výsledky voleb budou zajímavé. Putinovi klesla podpora. Pandemie způsobila snížení zaměstnanosti a platů. Možná do voleb ještě vystoupí k občanům. 🐸🐸🐸🐸 0

