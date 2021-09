https://cz.sputniknews.com/20210909/odvoz-zajistily-velkokapacitni-an-124-a-il-76-cesko-stahlo-vetsinu-sveho-vybaveni-z-afghanistanu-15778410.html

Odvoz zajistily velkokapacitní An-124 a Il-76. Česko stáhlo většinu svého vybavení z Afghánistánu

Odvoz zajistily velkokapacitní An-124 a Il-76. Česko stáhlo většinu svého vybavení z Afghánistánu

Česká armáda na svém webu uvedla, že z Afghánistánu odvezla většinu svého vybavení, které v zemi využívala. Patřičné přípravy trvaly rok a půl. 09.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-09T17:59+0200

2021-09-09T17:59+0200

2021-09-09T17:59+0200

česko

armáda

česká republika

afghánistán

majetek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/217/48/2174828_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_0ff7ba359de3d123214387fef7ea4eab.jpg

Podotýká se, že odsun vojenského materiálu zajistilo několik letů, využita byla i velkokapacitní letadla.ČTK s odkazem na zástupce náčelníka štábu Velitelství pro operace Davida Schnábela píše o tom, že v zemi zůstal například kancelářský nábytek, matrace nebo rozbité kontejnery.Další materiál byl na české ambasádě v Kábulu, která byla evakuována narychlo po obsazení většiny země Tálibánem*. Podotýká se, že větší část vybavení velvyslanectví byla před jeho opuštěním zničena, na letišti zůstaly čtyři automobily.Přípravy armády na odvoz materiálu, který používali vojáci, začaly loni v únoru, kdy došlo k podepsání smlouvy o stažení spojeneckých vojsk mezi Spojenými státy a Tálibánem. Následně skupina specialistů, která přijela do Afghánistánu, určila, co armáda stáhne zpět do Česka a co daruje místním ozbrojeným složkám.Jak informoval Schnábel, v Afghánistánu zůstalo jenom minimální množství materiálu.V publikaci se rovněž uvádí, že samotný odvoz zajistily velkokapacitní stroje Antonov An-124 a Iljušin Il-76, které si armáda pronajala přes spojenecký program SALIS. Navíc byl využit i Airbus A-319 české armády.Co se týče přesunů materiálu mezi základnami, logistici si vypůjčili vrtulníky koaličních partnerů.„Stahovaly se zejména zbraně, munice, náhradní díly na techniku, ale i vlastní technika - osobní pancéřovaná vozidla Toyota, autojeřáb, multilift, vysokozdvižný vozík, elektrocentrála,“ přiblížil Schnábel.Pokud jde o vybavení ambasády, jež spadalo pod ministerstvo zahraničí, bylo odvezeno nebo v případě nemožnosti přepravy zničeno. Poznamenává se, že před rychlým opuštěním budovy ambasády například skartovali a spálili tajné materiály. Z počítačů vyndali disky, zbytek techniky se ničil palicemi a bouracími kladivy.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210831/pentagon-v-kabulu-opustil-sve-sluzebni-psy-15678807.html

česká republika

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

armáda, česká republika, afghánistán, majetek