Orlando Bloom jako milovník psů. Po Praze si vykračoval s chlupatým kamarádem v batohu na zádech

Herce Orlanda Blooma není pro nás Čechy vůbec těžké potkat. Americký herec totiž v Praze natáčí druhou řadu seriálu Carnival Row. Není tu ale sám, společnost... 09.09.2021

2021-09-09T21:44+0200

Herec známý z Pirátů z Karibiku či Pána prstenů je známý milovník psů, především pudlíků. Před Buddym měl chlupatého přítele Mightyho, který ale zemřel. V listopadu minulého roku si tak vzal Bloom do péče pejska Buddyho.Jak píše Blesk.cz, který i publikoval foto herce, Orlando si bere pejska na procházky po Praze. A když se stane, že musí například někam pospíchat, pro herce to není žádný problém. Jednoduše vezme Buddyho do batohu a vykračují si spolu.Připomeňme, že Orlando nedávno potěšil zřejmě nejednu svou fanynku. Na Instagramu zveřejnil, jak se koupe v Berounce…úplně nahý. Na jedné z fotek je zachycen herec zezadu, přičemž sundal i spodní díl plavek a světu se ukázal tak, jak ho příroda stvořila. Holý zadek ale zakryl smajlíkem v podobě broskve a označil na tomto místě i svou snoubenku Katy Perry, která stihla zareagovat i v komentářích. „Zlato, nechala jsem tě tu dva dny,“ napsala mu k fotce, čímž si vysloužila pěkný počet lajků u svého komentáře.Toto však není první případ, kdy mohl svět vidět Orlanda Blooma nahého. Například v roce 2016 herec vyrazil s Katy Perry na paddleboard úplně bez plavek. Před pěti lety se také producíroval nahý na pláži.Orlando BloomOrlando Bloom je britský herec. Velmi známým se stal svou první velkou filmovou rolí jako Legolas v trilogii Pán prstenů. Tuto roli dostal hned po ukončení herecké školy a hned se jí proslavil. Vzápětí ale přišel další úspěch, a to v trilogii Piráti z Karibiku jako Will Turner, kde hrál vedle slavného Johnyho Deppa a Keiry Knightleyové a následně získal roli prince Parida v historickém velkofilmu Trója s Bradem Pittem.Jeho manželkou se v roce 2010 stala australská modelka Miranda Kerr. Mají spolu syna Flynna. S modelkou se rozvedl v roce 2013. Na začátku března 2016 se s Katy Perry oficiálně přiznali, že jsou partneři. Dvojice se zasnoubila v únoru 2019, 26. srpna 2020 se jim narodila dcera Daisy Dove Bloom.

