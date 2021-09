https://cz.sputniknews.com/20210909/otazka-prince-williama-o-meghan-markleove-privedla-prince-harryho-k-silenstvi-tvrdi-se-v-knize-15779981.html

Otázka prince Williama o Meghan Markleové přivedla prince Harryho k šílenství, tvrdí se v knize

Otázka prince Williama o Meghan Markleové přivedla prince Harryho k šílenství, tvrdí se v knize

09.09.2021

Bombastická kniha s názvem Finding Freedom (Cesta za svobodou), která je neoficiálním životopisem prince Harryho a Meghan Markleové, odhalila, že Harryho bratr, princ William, zřejmě rozzuřil svého sourozence pouhými čtyřmi slovy o jeho tehdejší snoubence.„Jsi si tím jistý?“ William se podle deníku The Telegraph zeptal Harryho, když si ho vzal stranou krátce poté, co se ten zasnoubil s Meghan Markleovou.Zdálo se, že tato otázka Harryho „vytočila do nepříčetnosti“, přičemž prohlásil, že se William „snaží zničit tento vztah ještě předtím, než vůbec začal“. Podle jiných zdrojů William a jeho manželka Kate Middletonová přilili olej do ohně tím, že Meghan se po přestěhování do Spojeného království „necítila nijak zvlášť vítaná“. Někteří zasvěcení však tvrdili, že pár jednal v Harryho nejlepším zájmu.Podle knihy však nešlo jen o Meghan, když došlo na bratrské soupeření Williama a Harryho. Dlouho před setkáním s Markleovou chtěl Harry věci změnit, protože se ve stínu svého staršího bratra cítil „trapně, jako plus jedna“.Když se v jeho životě objevila Meghan, kontrast mezi přístupem páru k image královské rodiny a přístupem Williama a Kate ještě zesílil. Zatímco vévoda a vévodkyně z Cambridge „s radostí přijali palácovou mantru ve znění: nikdy si nestěžuj, nikdy nevysvětluj“, Sussexovi zřejmě chtěli reagovat na veškerou negativitu, které čelili v médiích.Vztahy mezi princem Harrym a Meghan Markleovou a zbytkem rodiny se údajně zhoršily po jejich kontroverzním rozhodnutí opustit královský život a údajně se ještě zhoršily poté, co dvojice poskytla rozhovor, v němž hovořili o svém životě uvnitř paláce a vznesli několik obvinění proti královské rodině.

