https://cz.sputniknews.com/20210909/predstavte-si-ze-prijde-zdrazeni-benzinu-o-polovinu-poslanec-se-zhrozil-pri-pohledu-na-nemecko-15777118.html

„Představte si, že přijde zdražení benzínu o polovinu.“ Poslanec se zhrozil při pohledu na Německo

„Představte si, že přijde zdražení benzínu o polovinu.“ Poslanec se zhrozil při pohledu na Německo

Poslanec Patrik Nacher poukázal na skutečnost, že rozhovory o takzvaném Green Deal přestávají být abstraktní a začínají se konkrétně projevovat v životech... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-09T19:18+0200

2021-09-09T19:18+0200

2021-09-09T19:18+0200

česko

eu

politika

automobily

benzín

ceny

klimatické změny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/979/72/9797283_0:26:2896:1655_1920x0_80_0_0_21131baa59d1b1431048a8b11988bc7e.jpg

„Tak se nám ten Green Deal už pomalu, ale jistě rýsuje,” uvedl poslanec Patrik Nacher na svých sociálních sítích. Reagoval tak na zprávy německých médií o tom, že u našich západních sousedů se jedná o skokovém zvýšení ceny na benzín až o 70 euro centr za litr.Německé noviny Haldesblatt přinesly zprávy o tom, že německá vláda údajně jedná o zvýšení ceny na benzín o 70 centů za litr v reakci na to, že se spolkovým vládcům nedaří naplňovat klimatické cíle, k nimž se zavázali. Toto zvýšení ceny za benzín by znamenalo zvýšení nákladů pro rodinu na provoz dvou vozů o 1800 euro ročně. V případě rodiny s jedním vozem žijící ve městě, píše Handelsblatt, by se jednalo o nárůst nákladů o 700 euro ročně.Důvodem pro to je skutečnost, že v roce 2021 Německo nenaplní své klimatické cíle, neboť vyprodukuje o 7 milionů tun CO2 více, než se zavázalo produkovat. V roce 2022 to pak má být o 20 milionů tun více, neboť se počítá s nárůstem mobility lidí po ústupu koronaviru.Německý magazín Focus v této souvislosti poukazuje na dubnové „spektakulární“ rozhodnutí soudu k zákonu o ochraně klimatu: „Kdo nyní udělá příliš málo, bude muset v budoucnosti ještě radikálněji omezovat svobodu. To je ten princip.“Zdražování životaPodobný názor, jako poslanec Nacher, na Green Deal tlačený Evropskou unií vyjádřila i předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková. Podle jejího názoru Českou republiky čeká „masivní zdražování“. Vše prý kvůli politikům, kteří staví zájmy Evropské unie nad zájmy české vlasti.Majerová Zahradníková varovala před nebezpečím, že boj za „zelenější planetu“ se může změnit v boj o přežití sociálně slabších.„Boj za zelenější planetu se velmi rychle může stát bojem o přežití mnoha lidí! Nejenže budou mít hlouběji do kapsy, řada z nich nedosáhne na drahé elektromobily, které mají nahradit auta se spalovacími motory,“ myslí si předsedkyně hnutí TSS.Nacher o Green DealuNení to poprvé, co se poslanec Nacher věnoval otázce Green Dealu. Před několika dny s náznakem výsměchu ohledně údajného oteplování klimatu poukázal na zprávy o tom, že některé teplárny v České republice zahájily topnou sezónu již na konci letního měsíce srpna.

https://cz.sputniknews.com/20210909/kvalita-byla-bezvadna-v-madarsku-kvuli-vysoke-poptavce-dosla-vakcina-sputnik-v-15775832.html

jjjarda Naše vláda, musí okamžitě přestat kopírovat Německo. Žijme tak, jak nám to vyhovuje a na co máme. 3

STEV.SEAGAL Green Deal a globální oteplování je propagováno za účelem zbídačení sociálně slabých lidí a ty "důkazy" jsou falešné jak pětník. V Řecku najímají žháře co zapalují lesy a travnaté plochy, aby to pak ukazovali v médiích s lživým tvrzením, že prý požáry lesu jsou důsledek globálního oteplování !!! EU je zlodějský a fašistický moloch kde se prosazuje genocida a represe jako za Hitlera. Elity EU se přiznaly, že okradly ČR o 220 miliard euro, ale to Bureše a demoblok nezajímá. Co jiného by to bylo než likvidace českého národa fašistickými elitami EU a NATO !!! Diktát Bruselu je zločinný, škodlivý a vražedný !!! Pryč z EU a NATO - CZECHXIT!!! 3

2

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, politika, automobily, benzín, ceny, klimatické změny