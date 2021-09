https://cz.sputniknews.com/20210909/prvni-upoutavka-na-matrix-je-tady-fanousci-neskryvali-sve-emoce-a-diskutovali-o-keanu-reevesovi-15780970.html

První upoutávka na Matrix je tady! Fanoušci neskrývali své emoce a diskutovali o Keanu Reevesovi

09.09.2021

2021-09-09T23:19+0200

2021-09-09T23:19+0200

2021-09-09T23:19+0200

Již dříve bylo oznámeno, že pokračování režírované Lanou Wachowski nese název Matrix: Resurrection a také společnost zveřejnila krátké upoutávky, z nichž bylo možné pochopit jen málo. Nyní tvůrci nahrávky odhalili některé detaily.Jak je zřejmé z traileru, Neo v roli Keanu Reevese se opět dostane do digitálního matrixu a žije v San Franciscu budoucnosti. Postava vede rozhovor se svým psychiatrem a ptá se ho: „Jsem blázen?“ „Tohle slovo tady nepoužíváme,“ odpoví doktor, kterého hraje Neil Patrick Harris (Jak jsem poznal vaši matku). Neo se v kavárně setkává s Trinity (Cary-Anne Mossová) a je jasné, že si postavy nic nepamatují. Ptá se: „Už jsme se někdy setkali?“Jakmile však Neo vezme z rukou mladého Morfea červenou pilulku, začíná akce v duchu starého dobrého Matrixu: Neo zastavuje kulky rukama, mění fyzikální zákony, skáče z mrakodrapů.Kromě Keanu Reevese a Neila Patricka Harrise ve filmu hrají Carrie-Anne Mossová, Yahya Abdul-Matin II, Jada Pinkett Smithová, Daniel Bernhard a Lambert Wilson. Režie nového Matrixu se ujala Lana Wachowski, která se svou sestrou Lily natočila první tři filmy této sci-fi série.Za necelou hodinu nasbíral trailer na YouTube téměř milion zhlédnutí a více než sto tisíc lajků. Diváci v komentářích psali, že jsou „velmi nadšení“, že uvidí své oblíbené postavy na obrazovce, a těšili se na premiéru.„Smith: Pane Andersone, dlouho jsme se neviděli. John Wick: Kdo je Anderson, lidé mi říkají Baba Jaga,“ vtipkoval jeden uživatel. „Takže po 18 letech máme starého Nea a mladého Morfea. Vypadá to, že čas pro Morfea funguje jinak,“ okomentoval další.„Když jsem vyrůstal, miloval jsem tyto filmy a cítím, že z kanonického hlediska je možné pokračování. Je ale nutné? Bylo by také lepší nechat Nea s krátkými vlasy, jen aby se Keanu Reeves odlišoval od Johna Wicka,“ napsal jiný.„Takže to se stalo, když se John Wick dostal do Matrixu. John Wick dostal zprávu: Vítej zpátky Neo,“ žertoval uživatel.Dne 22. prosince bude film promítán v kinech ve Spojených státech. Paralelně bude vydán na streamovací platformě HBO Max.

Červenáček⠀ Ten film Matrix se mi vůbec nelíbil, protože hackeři se transportovali telefónem a já hakery nemám rád, protože mi pořád kazí počítač a dávají mi tam viry a já o počítačích nemám vůbec žádné ponětí. Snižuje mi to inteligenci o 53,21 úrovně levelu, jak Kosmo Olin, který má mnohem více levelu 🐸🐸🐸🐸 82

