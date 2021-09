https://cz.sputniknews.com/20210909/putin-jednal-s-belourskym-protejskem-setkani-bylo-podle-lukasenka-konstruktivni-a-uprimne-15780539.html

Putin jednal s bělourským protějškem. Setkání bylo podle Lukašenka konstruktivní a upřímné

Putin jednal s bělourským protějškem. Setkání bylo podle Lukašenka konstruktivní a upřímné

Prezident Ruska Vladimir Putin a Běloruska Alexandr Lukašenko se dohodli na všech 28 programech pro svazový stát. Ruský prezident to řekl na tiskové konferenci... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-09T22:15+0200

2021-09-09T22:15+0200

2021-09-09T22:15+0200

svět

vladimir putin

rusko

bělorusko

jednání

alexandr lukašenko

svaz ruska a běloruska

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/245/24/2452488_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_650f0594e8659d1c40373ffc00b2434b.jpg

Podle něj se dokumenty zabývají integrací měnových systémů, zásadami nepřímého zdanění a bojem proti terorismu.Do 1. prosince 2023 podepíší dohodu o jednotném trhu s plynem. Zároveň zůstane cena pro Minsk v roce 2022 na úrovni roku 2021. Jednání navíc předpokládají sjednocení trhu s ropou a ropnými produkty a dohodu o jednotném trhu s elektřinou.Zdůraznil také, že ruské a běloruské podnikatelské kruhy budou mít příležitost rozšířit své aktivity ve svazovém státě, mimo jiné zakládáním společných podniků a zvyšováním exportních příležitostí.Kromě toho prezidenti jednali o budování společného obranného prostoru a zajištění bezpečnosti na vnějším perimetru, včetně nadcházejících společných manévrů Západ-2021.Podle ruského vůdce zůstává rozvoj rovnoprávné a vzájemně výhodné spolupráce v rámci svazového státu bezpodmínečnou strategickou prioritou Moskvy a Minsku. Lukašenko zase poznamenal, že integrace je oboustranně výhodná.Rusko ruší všechna omezení leteckého spojení s Běloruskem, která byla zavedena během pandemie, uvedl dále ruský prezident Putin. V odpovědi na otázku, zda s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem jednali o obnovení leteckého spojení mezi zeměmi v plném formátu po covidu, Putin upřesnil, že tato otázka nebyla na schůzce nastolena.Podle běloruského prezidenta je integrace Běloruska a Ruska oboustranně výhodná a pro národy obou zemí na ní není nic špatného. Konstruktivní jednáníJednání s Putinem označil jeho běloruský protějšek za velmi korektní a konstruktivní. „Především bych chtěl poděkovat svému kolegovi, ruskému prezidentovi, za přijetí, kterého se dostalo naší delegaci, a také za mimořádně upřímný, otevřený a konstruktivní charakter dnešního setkání,“ uvedl.Putin se vyjádřil i k vytvoření svazového parlamentu Ruska a Běloruska. „Pokud jde o politickou integraci, tyto cíle byly stanoveny ve smlouvě o svazu od samého počátku, kdy vznikla v roce 1997, kdy byla podepsána o něco později,“ uvedl.Za zmínku též stojí, že vlády Ruska a Běloruska jednají o nové finanční podpoře pro Minsk, která bude od září do konce roku 2022 činit přibližně 630-640 milionů dolarů. „O tom jsme s Alexandrem Grigorjevičem také mluvili. Celková výše úvěrů od září letošního roku do konce roku 2022 bude asi 630 milionů dolarů, 630-640 milionů dolarů,“ uvedl ruský prezident Vladimir Putin.Rusko a Bělorusko podepsaly 8. prosince 1999 smlouvu o založení svazového státu. K 20. výročí dokumentu byla zřízena pracovní skupina pro odvětvové plány. Moskva a Minsk je pak přeformátovaly na integrační programy svazu. Většina z nich platí do roku 2025, některé do roku 2027. Moskva i Minsk opakovaně zdůraznily, že v programech svazu nejsou žádné politické otázky spojené se ztrátou suverenity.Zítra se v Minsku uskuteční zasedání Rady ministrů svazového státu, na kterém by měli premiéři podepsat integrační programy. Nejvyšší státní rada svazového státu je může přijmout již koncem října.

https://cz.sputniknews.com/20210809/usa-uvalily-nove-sankce-na-belorusko-15438381.html

https://cz.sputniknews.com/20210809/bolest-hlavy-lukasenko-odpovedel-na-otazku-o-integraci-s-ruskem-15433684.html

Karel Adam To bude zítra řev až si "západní hodnoty" uvědomí co se děje. Opět nepředvídaný tah Vládi Putinů. 1

Červenáček Vůbec to zatím nevypadá na odstoupení Lukašenka, jak si maluje demokratická opozice a podpindostníci Havloidi, a podobně i EU a opozičníci Lukašenka v Bělorusku i ti uprchlí z Běloruska. 🐸🐸🐸🐸 1

4

rusko

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, rusko, bělorusko, jednání, alexandr lukašenko, svaz ruska a běloruska