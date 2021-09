https://cz.sputniknews.com/20210909/sily-odporu-v-afghanistanu-kontroluji-pres-polovinu-uzemi-provincie-pandzsir-15771560.html

Síly odporu v Afghánistánu kontrolují přes polovinu území provincie Pandžšír

Síly odporu v Afghánistánu kontrolují přes polovinu území provincie Pandžšír

Síly odporu v Afghánistánu kontrolují 60-65 procent území provincie Pandžšír, s tímto tvrzením v přenosu CNN vystoupil zástupce Fronty odporu Afghánistánu Ali... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle něj radikální hnutí Tálibán* během bojů se silami odporu utrpělo velké ztráty. Ujistil také, že v nejbližší době bude Pandžšír „zcela očištěn“ od tálibánců.Nová vláda AfghánistánuKlíčová křesla v prozatímní vládě Tálibánu zastávají Ámir Chán Mutakí jako ministr zahraničí, Mohammad Jakúb jako šéf ministerstva obrany a Abdul Ghání Baradar se stal vicepremiérem.Hassan Akhund se stal premiérem, Siradžuddín Hakkání byl jmenován do čela ministerstva vnitra; šéfem rozvědky je Abdul Haq Wasik. Kromě toho byl ministrem školství jmenován šejk Mawlawi Nurulláh Munir, ministrem hospodářství byl jmenován Muhammad Hanif a šéfem centrální banky země pak mulla Muhammad Idris.Ohlášené složení afghánské vlády je spíše prozatímní, nikoli trvalé, řekl na tiskové konferenci mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid.Před měsícem zaktivizovali tálibánci ofenzívu na vládní síly a 15. srpna vstoupili do Kábulu. Den na to prohlásili, že válka skončila a že forma vlády bude vyjasněna v nejbližší době. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, tím skončila téměř dvacetiletá americká vojenská přítomnost v Afghánistánu. Dne 6. září učinili tálibánci prohlášení, že Pandžšír, poslední ze 34 afghánských provincií, po bojích přešel pod jejich kontrolu, a podruhé za tři týdny prohlásili, že válka skončila. Síly místního odboje pod vedením Ahmada Massouda ale zprávu o pádu Pandžšíru vyvrátily.*teroristická organizace zakázaná v RF

Genadij . Taliban by měl co nejdříve převálcovat. Stínání a věšení všech bojeschopných mužů z opozice, anebo se přidáš k nám. 1

Karel Adam "Provedli jsme taktický ústup od hlavní silnice,“ uvedl Nazary." - tak to vám kromě kamení moc nezůstalo. 1

