Slovenské hnutí OĽaNO: Nebudeme „cirkusu Fico“ aktivně asistovat

Hnutí to uvádí v tiskové zprávě. „Jednají v panice s cílem překrýt šokující výpovědi jejich kandidátů, kteří je postupně usvědčují ze založení a podpory zločineckého systému,“ řekl předseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.Dodal, že obě strany roky likvidovaly právní jistoty běžných občanů a vytvořily kastu „nedotknutelných vagabundů, kteří si na Slovensku mohli vyvádět co se jim zachtělo“.Šipoš připomněl, že Robert Fico a bývalý ministr vnitra Robert Kaliňák by měli namísto osočování ministra Mikulce zpytovat svědomí. Podle strany OĽaNO pracuje současný ministr vnitra tak, jak má.Mimořádná schůze parlamentu, na níž chtěla opozice odvolat Romana Mikulce z funkce ministra vnitra, se ani ve čtvrtek nekonala. Plénum totiž ani na podruhé nebylo usnášeníschopné.Další pokus o otevření schůze budou mít členové slovenského zákonodárného sboru v pátek 10. září. Schůzi inicioval opoziční Směr a nezařazení poslanci parlamentu. Plénum nebylo k tomuto bodu dvakrát usnášeníschopné ani 30. a 31. srpna.Pokusy o odvolání MikulcePřipomeňme, že v polovině srpna chtělo opoziční hnutí Směr-SD opět odvolávat ministra vnitra Romana Mikulce. Kromě jiného Směr kritizoval rozhodnutí pozastavit činnost vyšetřovatelce Dianě Santusové, vedoucí týmu Úřadu inspekční služby, který má na starosti vyšetřování zneužití pravomocí příslušníků Národní kriminální agentury (NAKA).Fico se také zmínil o využívání profesionálních udavačů při manipulování trestními kauzami v neprospěch opozice, o zneužívání pravomocí veřejného činitele a rozkladu právního státu. Toto však nebyl první pokus o jeho odvolání. Došlo k tomu již dříve, přičemž v souvislosti s Mikulcem Fico poukázal na zprávy v médiích, že bývalý šéf finanční správy František I. měl mluvit o úplatku pro Mikulce. Podle Fica nemůže premiérovi stačit ministrovo slovo, že tomu tak není. Šéf Směru-SD tvrdí, že několik obviněných sedí v současnosti ve vazbě na základě výpovědi jediného kajícníka, a pokud taková odpověď premiérovi Hegerovi stačí, neměli by podle něj ve vazbě sedět ani někteří obvinění.Podle lídra Směru-SD stojí Mikulec také za zadržením bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského.

