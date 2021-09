https://cz.sputniknews.com/20210909/slovensky-general-viktorin-vlade-bych-do-rukou-nedal-zadnou-dalsi-zbran-natoz-tendry-za-miliony-15772273.html

Slovenský generál Viktorín: Vládě bych do rukou nedal žádnou další zbraň. Natož tendry za miliony

Slovenská vláda schválila ministru obrany Jaroslavu Naďovi dvě miliardy eur na nákup pásové techniky a obrněných vozidel 8x8. Tento krok se ale nezamlouvá... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

Souhlasí s tím, že ozbrojené síly modernizaci potřebují, ale není to priorita. Podle jeho slov stav techniky v armádě má odpovídat blahobytu země.Jak se na sociální síti vyjádřil generál Viktorín, dotyčné rozhodnutí vlády zainvestovat do obnovy techniky v ozbrojených silách vnímá ve dvou rovinách. Tou první je, že armáda opravdu potřebuje modernizaci jako sůl, což vůbec nezpochybňuje. Druhá rovina se odvíjí od tří základních otázek.„Jako modernizujeme, kdo to dělá a hlavně v jakém období,“ zamýšlí se generál.Vyzdvihl, že Slovensko momentálně bojuje víceméně spíše s pandemií než s reálným vojenským nepřítelem. Vojáci se neúčastní výcviků, ale vedení je posílá do ulic, na hranice, asistují při testování. Odevšad je na Slovensku slyšet, že prioritou finančních výdajů je boj s covidem.„…A tady najednou vidíme co? Vyčlenění cca 2 miliard eur na nákup pásové techniky,“ kroutí hlavou generál.„V armádě existuje tzv. obranné plánování, které má odrážet reálné možnosti státu (propojeno s potřebami OS) a plnění funkce obrany SR a jeho občanů. A tady se ptám: jsme opravdu na tom tak dobře, abychom vydali tyto finanční prostředky?“ stojí v příspěvku autora.Viktorín připomíná, že bez kvalitního výcviku personálu je jakákoliv modernizace neefektivní. A vojsko momentálně necvičí vůbec. Vojáci ztrácejí reálné návyky, které jsou pro službu v ozbrojených silách rozhodující.Finanční prostředky je podle něj v současné době potřeba investovat do projektů, z nichž budou mít užitek všichni občané. Nákup nové techniky to momentálně není, ta má v této situaci ještě čas.„Přátelé, z mého pohledu: podle toho jakým způsobem tato vláda řídí stát, nedal bych jí do rukou žádnou další zbraň. Natož tendry za miliony,“ podotkl na závěr generál Jozef Viktorín.Na dotyčný status zareagovali také sledující.„Ale vždyť on to nekupuje pro naše chlapce, pardon, naši armádu, vždyť jak můžu nazvat ty kluky bez pořádného výcviku. Tato bojová technika je připravena pro jiné řádně vycvičené chlapce, ze spřátelené armády USA. Přiletí a technika přichystána, vždyť svou nechali v Afghánistánu...“ vyslovil se Jan Grajzer St.„Budou protesty, tak je třeba nová vojenská technika. Už nestačí gumové náboje. Bojí se svině o koryta,“ uvedl Július Novák„Co tak postavit nové cesty na východě???“ dotazuje se Jozef Kmecik.

wwwbuerger.. Já - Kosmo Olin, nejčastěji píšící pod značkou matematických značek nebo jako Kosmo Olin, musím uvést: Jen vyjímečně je některá vláda alespoň trochu osvícená a řídí ku prospěchu víc než ke škodě. V ČR bude Metnar nyní nakupovat za těžké miliardy raketové systému. Naši zločinci se netají tím, že se snaží ubránit Rusku, se kterým prý musejí jednat - alespoň na to formálně přišli. Jistě i nadále podepíší kdejakou sankci proti Rusku. Kdyby to nebylo tak trapné a drahé, bylo by to k smíchu. 1

