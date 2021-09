„Starší písně šly více komerčně.“ Ewa Farna se hádá s fanoušky

https://cz.sputniknews.com/20210909/starsi-pisne-sly-vice-komercne-ewa-farna-se-hada-s-fanousky-15773505.html

„Vážení fanoušci, budu vděčná za podporu NO NE v pop listu rádia RMF FM. Písničku NO NE hrajeme už na koncertech, tak dorazte na nějaký, hrajeme intenzivně do konce září! Pak nás čeká rok a půl vyprodané Málo se známe TOUR. Kdo by chtěl vidět víc videí ze zákulisí koncertu, natáčení nebo scény, tak sledujte můj profil na TikTok,“ uvedla hvězda v polštině a češtině.V komentářích pod statusem sledující našli chybu a uvedli, že už nejsou ty písničky jako dřív. Celebrita však do rozpaků neupadla.„Evidentně bývaly komerčnější než dnes, pokud jde o hraní rádia nebo licencování v reklamě. No, oh, starší písně šly více komerčně, toto je čerstvý pop, který cítím, ale nikdy nebyly vytvořeny s kalkulací,“ oponovala zpěvačka.Uživatelé sociální sítě nezůstali stranou.„Plýtvání energií. Vždy „skuteční“ fanoušci řeknou, že „nejnovější album je reklama“ nebo, že „umělec se prodal“. Je důležité, aby každé nové album bylo pro vás to nejlepší,“ podpořil Ewu Piotr Duszczyk.„Odpusť mu ... bídný neví, co říká,“ vyslovila se na adresu autora kritiky Ewa.Konkol ve svých komentářích vytkl Ewě ještě něco.„Škoda, že už neexistuje žádný kytarový úder a hlas,“ postěžoval si sledující.Na adresu Konkola padly poznámky od dalších sledujících.„Ty, kámo, posloucháš Ewu? Protože s tebou naprosto nesouhlasím! Komerce??? Ale prosím!!!“ dotazuje se Bogusław Górniak.„A umělec musí dělat totéž znovu a znovu? Myslím, že po 2 stejných discích by to přestalo být autentické a jen by se ozvalo kňučení, že to stříhá kupóny,“ ptá se Radosław Zawadzki.Někteří otevřeně ukázali, že už jsou unaveni čekáním na vytoužený koncert.„No, tak hlavně, že ve Žďáře nad Sázavou je koncert zrušen. Pomalu dva roky na to čekáme, furt se to posouvá a nakonec zas nic. Dárek/nedárek k Vánocům, hezký,“ vyslovila se Kristýna Kolbábková.„Moc doufám, že Tour konečně vyjde. Za tu dobu, co máme lístky, jsem stihla otěhotnět a v lednu mám termín. Tak tu Jihlavu do porodu stihneme,“ vyjádřila se Michaela Medková.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

