https://cz.sputniknews.com/20210909/tento-tajny-trik-na-vareni-brambor-by-mela-vedet-kazda-starostliva-zena-v-domacnosti-15778793.html

Tento tajný trik na vaření brambor by měla vědět každá starostlivá žena v domácnosti

Tento tajný trik na vaření brambor by měla vědět každá starostlivá žena v domácnosti

Brambory patří v Česku k nedílné součásti obědů a večeří. Nejeden z nás si neumí představit nedělní oběd bez řízku s bramborovou kaší či bramborovým salátem... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-09T23:57+0200

2021-09-09T23:57+0200

2021-09-09T23:57+0200

zdraví

brambory

trik

vaření

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/697/49/6974944_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f53dea2c49dd7d7641ecb9ca8cc77315.jpg

Brambory obsahují hodně škrobu, což ale není dobré pro lidské zdraví. Oloupané brambory lze tedy namočit do vody, aby se v nich snížil obsah škrobu.Namáčení brambor se doporučuje nejen těm, kteří hubnou, ale také matkám, které krmí děti vařenými bramborami. Na škrob se totiž může vyvinout alergie, proto je třeba je před vařením namočit, aby nedošlo k reakcím.Jak dlouho byste měli namáčet brambory před vařením?Brambory namočte do vody dvakrát na hodinu a poté je nechte namočené přes noc.Oloupané brambory můžete skladovat celý den, nic se jim nestane, pokud budou ležet v kastrůlku při pokojové teplotě. Hlavní věc je, že voda zcela zakryje hlízy, aby neztmavly.Namočené brambory pak můžeme vařit, smažit nebo dusit. Budou chutnat jinak než obvykle a navíc se budou vařit rychleji.Častá konzumace brambor jako nebezpečíJste milovníky brambor a konzumujete je opravdu často? Pak byste si možná měli dát pozor. Nedávno jsme totiž informovali o tom, že častá konzumace tohoto produktu může přispět k rozvoji několika závažných onemocnění. Největší nebezpečí může představovat vysoký glykemický index, uvádí Express.„Co skutečně stojí za pozornost, je glykemický index brambor. Ten je opravdu vysoký. To znamená, že brambory mohou rychle a vysoko zvýšit hladinu glukózy v krvi,“ upozornila ruská odbornice na výživu Maria Šubinová.Takové jídlo ve velkém množství může vést k nepříjemným zdravotním následkům, jako jsou onemocnění srdce a cév. Bylo by však špatné se tohoto produktu zcela vzdát.

https://cz.sputniknews.com/20210804/vime-jak-na-perfektni-bramborovou-kasi-tohle-jsou-ty-nejcastejsi-chyby-pri-jeji-priprave-15378731.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brambory, trik, vaření