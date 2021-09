https://cz.sputniknews.com/20210909/v-kldr-probehla-nocni-vojenska-prehlidka-na-pocest-vyroci-zalozeni-statu-15775316.html

V KLDR proběhla noční vojenská přehlídka na počest výročí založení státu

V KLDR proběhla noční vojenská přehlídka na počest výročí založení státu

V Severní Koreji se konala přehlídka občanských a bezpečnostních sil na počest 73. výročí sestavení Lidové vlády a vyhlášení KLDR. Vůdce Kim Čong-un byl na... 09.09.2021

2021-09-09T14:46+0200

2021-09-09T14:46+0200

2021-09-09T14:46+0200

svět

kldr

kim čong-un

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/15775404_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fb5c03a798b42d04d189c30894ea2f7a.jpg

9. září se v KLDR slaví výročí vytvoření Lidové vlády a vyhlášení republiky v roce 1948.„Občanské ozbrojené síly a síly bezpečnosti vykonaly na náměstí Kim Ir-sena v hlavním městě Pchjongjangu přehlídku na počest 73. výročí založení republiky… V 0:00 9. září vyšel soudruh Kim Čong-un za zvuků uvítací písně na balkon nad náměstím,“ píše se ve zprávě agentury.Vůdce byl uvítán voláním hurá. Pionýři jemu a stranickým pracovníkům předali květiny. Kim Čong-un nepronesl projev, místo něj to udělal tajemník strany Ri Il Hwan, který slíbil posílit síly Lidové armády KLDR a modernizovat obranný průmysl. Přehlídka byla zahájena a ukončena salvou z děl, na začátku vykonal nad náměstím se slavnostními výstřely přelet letecký oddíl. Přehlídky se zúčastnili hlavně vojáci Dělnické-rolnické Rudé armády (WPRG), přehlídce velel tajemník pro organizační otázky UV strany Čo Jong Won. Zúčastnili se rovněž členové Korejské strany práce, zástupy pracujících z různých továren a závodů, pracující z oblasti kultury a sportu.Náměstím pochodovali také zaměstnanci sil boje s epidemií koronaviru, zástupy ministerstva zdravotnictví, ministerstva železnic, a dokonce letecké společnosti Air Koryo. Zúčastnily se také kolony motocyklů a zemědělské techniky. Po skončení přehlídky se konala slavnost za účasti mládeže a studenstva.Jihokorejská média dříve psala, že cílem této přehlídky mohlo být přání „uklidnit“ a „stmelit“ severokorejské občany, kteří jsou unaveni proticovidovými restrikcemi, nedostatkem potravin a problémy v zemědělství v důsledku nedávných lijáků.Portál Daily NK rovněž informoval s odkazem na zdroje z Pchjongjangu, že nehledě na to, že se letos neslaví kulaté výročí, ale 73 let od založení KLDR, současně se slaví 10 let vlády Kim Čong-una, což vysvětluje okázalejší slavnost než obvykle.Jihokorejští vojáci prohlásili, že spolu s USA pozorně sledují události v KLDR, agentura neinformuje o žádných nových zbraních prezentovaných na přehlídce, i když obvykle to Severní Korea dělá.Například na přehlídce na počest 75. výročí Korejské strany práce v říjnu 2020 prezentovala KLDR novou balistickou raketu pro ponorky Pukkykson-4C a také novou mezikontinentální balistickou raketu bez názvu, kterou vezlo mobilní zařízení s 11 osami, a také nové okřídlené rakety třídy země-voda. Na přehlídce v lednu 2021 u příležitosti ukončení 8. sjezdu Korejské strany práce prezentovala Severní Korea další model balistické rakety pro ponorky Pukkynson-5C.

https://cz.sputniknews.com/20210810/zkouska-jaderne-valky-kim-cong-unova-sestra-okomentovala-silena-cviceni-usa-a-jizni-koreje-15440511.html

https://cz.sputniknews.com/20210830/media-kldr-mohla-znovu-spustit-reaktor-na-vyrobu-plutonia-15664052.html

❌➗➖➕ Severní a Jižní Korea je výsledek války velmocí, kdy nikdo nemohl vyhrát, a tak to skončilo rozdělením země jako status quo, podobně jako poválečné Německo bylo rozdělené na východní a západní. USraelci to až do dnes nemohou strávit, že tehdy museli ustoupit Rusku a Číně a odhodlanosti severní Koreje bránit své území, proti kapitalismu. Proto i severní Koreu nadále ohrožují a sankcují. Považuji to za nesprávné, že Rusko severní Koreu nedávno zradilo a podílelo se na Trumpových amerických sankčních rezolucích proti severní Koreji. Naštěstí alespoň Čína pomáhá severní Koreji a provádí společnou sankční politiku proti USA, protože severní Korea má také bohaté zdroje vzácných zemin.. 🇰🇵🇨🇳🍒👍👍👍👍 41

Masuntka Šílená² Bohužel nemám vůbec ponětí o globální balistice, a tak větsinou jenom blbě žvaním. 🐸🐸🐸🐸 32

3

kldr

2021

kldr, kim čong-un