Volný o rozhovoru s Železným na ČT: Je to lhář a zbabělec

Poslanec PS PČR Lubomír Volný (lídr Volného bloku) se vyslovil na adresu moderátora Jakuba Železného v souvislosti s předvolebním rozhovorem v Událostech... 09.09.2021

Připomeňme, že před klíčovými parlamentními volbami Lubomír Volný přijal pozvání do tohoto pořadu. Rozhovor se nekonal přímo ve studiu, ale na dálku přes kamery.Železný vyzval politika ke stručným odpovědím na anketní otázky. Volný se do něj razantně opřel.„Asi vás nepřekvapí, pane Železný, že se mnou nezačnete žádnými anketními otázkami. Protože jste právě hrubě urazil mne, mého kolegu a mé přátele, kterým jste zamezil ve vstupu k vám do studia. Protože dodržujete nezákonná vládní opatření. Zatímco vy si sedíte v pohodlí studia na Kavčích horách, nás jste nechal stát venku,“ uvedl.Tímto ale poslanec neskončil a stupeň své nespokojenosti ještě zvýšil.„To je klasická ukázka toho, co tady dělá covidová mafie, a toho, kam se řítíme jako společnost. Nedokážu si představit, v čí hlavě se zrodila tato drzost,“ uvedl.Železný se pokusil vrátit zpět k otázkám, Volný ho ale odsekl.„Nedovolím, nedovolím,“ zareagoval.„Jestli odmítáte odpovídat na otázky, tak asi nemá ten rozhovor smysl,“ pronesl známý moderátor.Volný vyzdvihl, že odmítá odpovídat na otázky.„Já bych chtěl, aby celá republika byla svědkem toho, že nikdo nevstoupí do Kavčích hor bez toho, aby políbil prsten covidové mafie a nasadil si roušku a respirátor,“ pokračoval.Železný se pokusil uregulovat situaci tím, že v České televizi platí nějaká pravidla, která si nevymyslel on.„Ve chvíli, kdy někdo vstupuje do objektu České televize, musí mít na ústech respirátor, vy jste řekl, že si ho nevezmete. My ale nechtěli přijít o rozhovor s vámi, tak jsme vám umožnili odvysílat rozhovor přes tento vstup. Víc jsme udělat nemohli,“ podotkl.To nepomohlo a následovala další slovní přestřelky. Železný připomněl poslanci, že zbytečně ubíhá čas, kdy se může věnovat svému programu.„To je mých deset minut,“ prohlásil lídr Volného bloku.„Ne, to je deset minut České televize,“ oponoval moderátor.Volný mimo jiné vysvětlil, proč považuje podmínky pro vstup do budovy ČT za nesmyslné.V rozhovoru kromě roušek a očkování došlo nicméně na téma zvyšování daní. I zde Volný tnul Českou televizi. Poznamenal, že, přichází s plánem ekonomické transformace.„<Tento plán> organizacím, jako je Česká televize, a dalším neefektivním a zbytečným subjektům, které jsou přisáté na peníze daňových poplatníků a na peníze státu, utáhne kohoutky,“ avizoval své plány politik.Později na sociální síti Volný zůstal vůči Železnému stejně nelítostný.„Pan Železný tvrdil, že by mi chtěl položit spoustu zajímavých otázek a já jsem mu to neumožnil. Říkal, že ho to strašně mrzí. Proto jsem jej v přímém přenosu pozval k sobě do živého vysílání. On to odmítl. Takže lhal. Mé odpovědi ho vůbec nezajímají. Je to lhář a zbabělec,“ uvedl.

