„Za ředitelem ČT stojí celá Poslanecká sněmovna.“ Moderátorka Bobošíková zúčtovala s politiky

Vlivná moderátorka Jana Bobošíková, která svoje jméno nyní spojila s politickým hnutím Volný blok, v rozhovoru pro česká média uvedla, že celá Poslanecká... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

Bobošíková poskytla rozhovor pro portál Parlamentní listy, kde čelila otázce, co si myslí o schválení návrhu poslankyně Olgy Sommerové na odvolání Hany Lipovská z Rady České televize.„Potvrdilo se, že za generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem stojí v podstatě celá Sněmovna. I když například poslanci SPD i ANO tvrdí občanům pravý opak. Ve skutečnosti jdou Dvořákovi na ruku. (…) Pro odvolání hlasovali poslanci hnutí ANO svorně s koalicí SPOLU a PirStan. Proti odvolání nejkompetentnější radní, která jako jediná skutečně kope za koncesionáře, nezvedl ruku nikdo. Zástupce SPD raději těsně před hlasováním odešel na záchod, patrně, aby hlasováním proti Lipovské nepoškodil dlouho pečlivě budované image Tomia Okamury jako bojovníka proti Kavčím horám,“ odpověděla moderátorka.Bobošíková uvedla, že ve společnosti existuje hodně lidí, kteří sledují Hanu Lipovskou v Radě České televize a „drží jí palce“. Ti jsou prý následně zklamáni činností některých radních ČT, do nichž vkládali naději na změnu poměrů v tomto veřejnoprávním médiu.Moderátorka v rozhovoru zdůraznila, že to byla právě radní Lipovská, kdo neustále poukazoval na hospodářské nesrovnalosti v České televizi, začerněné smlouvy, absenci majetkového přiznání generálního ředitele Petra Dvořáka, provázanost České televize s a jejího ředitele se společností PPF, a další problémová místa ve veřejnoprávním médiu.„Každé jedno z obvinění by samo o sobě vedlo k pádu drtivé většiny veřejných funkcionářů. Petr Dvořák však sedí na Kavčích horách dále,“ konstatovala.„Petr Dvořák je chráněn souručenstvím médií, byznysu a zmíněných politických stran, včetně ANO a SPD, které se neustále tváří, že jim ČT křivdí. Jen proto se v médiích ze vznesených obvinění neobjevilo takřka nic,“ dodala v rozhovoru pro Parlamentní listy na účet ředitele ČT Jana Bobošíková.Bobošíková ve sněmovněJana Bobošíková se včera spolu s Hanou Lipovskou účastnily jednání volebního výboru, který ve výsledku navrhl odvolání radní Lipovské z Rady České televize. Spolu s nimi byli na místě i další příznivci hnutí Volný blok, kteří sebou přinesli transparenty. Stálo na nich například: „Odvoláním Hany Lipovské chcete umlčet poslední hlas koncesionářů“, „ČT patří občanům, ne zaměstnancům“, „Babiš drží Dvořáka, Okamura přicmrndává“, „Petr Dvořák, člen KSČ, absolutní jednotka bezcharakternosti a lži“´.Během jednání navrhovatelku Olgu Sommerovou počastoval slovy o tom, že ona sama točí pro Českou televizi, a proto je ve věci Hany Lipovské předpojatá, poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

