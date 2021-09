https://cz.sputniknews.com/20210909/zlaty-most-pro-babise-topolanek-okomentoval-nadchazejici-volby-a-sance-premiera-15773189.html

Zlatý most pro Babiše? Topolánek okomentoval nadcházející volby a šance premiéra

Zlatý most pro Babiše? Topolánek okomentoval nadcházející volby a šance premiéra

Mirek Topolánek v rozhovoru pro Echo24 promluvil o situaci premiéra Andreje Babiše. Zmínil se také o zlatém mostu pro Babiše. Vysvětlil, proč Babiše jeho... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

Topolánek se domnívá, že premiér Babiš polarizuje společnost ještě víc než kdokoliv jiný. „A to říkám jako člověk, který společnost taky dost polarizoval. Byl jsem kontroverzní, mnohdy arogantní, někdy impulzivní, a přitom docela pravicový. Babiš žádné ideje nemá, on jen lidem ukázal viníka a postavil se do čela nespokojeného davu. Čas se posunul, teď už mu ani jeho voliči nevěří, že nekrade. Už si je kupuje. Nikdo jim nemůže slíbit tolik, kolik jim Andrej může dát. Tvrdíte, že životnost v české politice dělá nějakých osm let,“ říká Topolánek.Připustil také, že Babiš může překonat osmileté období, ale podle Topolánka je současný premiér již úplně vyhořelý, protože být premiérem je masakr.„On to třetí období potřebuje už jen osobně,“ dodal Topolánek.Topolánek k tématu Babiše také uvedl, že pokud se premiér bude bát, že ho zavřou, při své síle dokáže v politice zůstat i dál.Ve svém rozhovoru zmínil také zlatý most pro Babiše, což vysvětluje, že Babiš dostane klidný důchod za odchod z politiky.Předvolební průzkumNový volební průzkum agentury Median odhalil, že v srpnu by volby do Poslanecké sněmovny opět vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 27 procent hlasů. Následovaly by koalice Spolu a Piráti a STAN. Do Sněmovny by se dostaly také SPD a KSČM.Předvolebním průzkumům nadále vévodí hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, v srpnu by získalo 27 procent hlasů, což je oproti červencovému průzkumu o jeden procentní bod více. Hnutí má podporu mezi lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity či nižším dosaženým vzděláním. Potenciální voliči patří do věkové skupiny 55 let a více, navíc je podpora vyšší u žen.Druhé a třetí místo by obsadily koalice Spolu a Piráti a STAN. V srpnu mají téměř stejný výsledek. Koalice Spolu by získala 21 procent hlasů, voliči patří do skupiny 18 až 44 let. Trojkoalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by volilo více mužů.Třetí Piráti a STAN by získalo 20,5 procent hlasů. Nejvíce voličů je mezi vysokoškolsky vzdělanými občany nebo lidmi s maturitou. Věková skupina se pohybuje do 34 let.

