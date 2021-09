https://cz.sputniknews.com/20210910/americkeho-velvyslance-v-moskve-predvolali-na-ministerstvo-zahranici-rf-15788961.html

Amerického velvyslance v RF předvolali na resort diplomacie kvůli zasahování USA do voleb v Rusku

Amerického velvyslance v RF předvolali na resort diplomacie kvůli zasahování USA do voleb v Rusku

Americký velvyslanec v Moskvě John Sullivan, kterého předvolalo ruské ministerstvo zahraničí, dorazil na resort diplomacie. 10.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-10T16:49+0200

2021-09-10T16:49+0200

2021-09-10T18:04+0200

svět

velvyslanec

ministerstvo zahraničních věcí

john sullivan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1099/11/10991169_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_5d6e516dbefc22f96941ee506e54071b.jpg

Diplomat na otázky novinářů neodpověděl, důvody jeho předvolání byly zprvu nejasné. O něco později média informovala o tom, že velvyslanec opustil Ministerstvo zahraničí RF.Velvyslanec zůstal na ministerstvu asi 20 minut.Později diplomatický zdroj uvedl, že důvodem předvolání diplomata je zasahování USA do voleb v RF.Podle ruského ministerstva zahraničí byl John Sullivan informován o kategorické nepřípustnosti zasahování do vnitřních záležitostí Moskvy.„V tomto ohledu je vměšování do vnitřních záležitostí naší země prohlášeno za kategoricky nepřípustné,“ uvedl ruský diplomatický resort s tím, že „byly projednány i některé další otázky bilaterálního charakteru“.Podle informací americké ambasády v Moskvě se Sullivan setkal s náměstkem ministra zahraničí Sergejem Rjabkovem na ruském resortu diplomacie, aby jednal o Bidenově postoji ke stabilním vztahům s Ruskem.Na schůzce v Ženevě 16. června se ruský a americký prezident Vladimir Putin a Joe Biden dohodli na návratu velvyslanců do hlavních měst. Ti byli kvůli zhoršujícím se vztahům odvoláni ke konzultacím. Ruský velvyslanec Anatolij Antonov, jenž byl pozván do Moskvy v březnu, se v červenci vrátil do USA.

https://cz.sputniknews.com/20210827/velvyslanec-usa-v-rusku-john-j-sullivan-vyzval-k-likvidaci-disproporci-mezi-pocty-diplomatu-15641409.html

Mir Ale, ale. Vždyť ty "vzorové" demokratické státy sdružené v NATO takovéto věci "NEDĚLAJÍ." Co jim to to Rusko dělá, že si je dovolí obvinit z jejich "základního práva?. 4

Zdeno Poslať ho rovno domov. 2

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velvyslanec, ministerstvo zahraničních věcí, john sullivan