https://cz.sputniknews.com/20210910/budovani-nord-streamu-2-bylo-dokonceno-15782380.html

Budování plynovodu Nord Stream 2 bylo dokončeno

Budování plynovodu Nord Stream 2 bylo dokončeno

Ruský plynovod Nord Stream 2 byl zcela dokončen, poslední práce byly vykonány v pátek ráno, informoval Gazprom na svém oficiálním kanálu na sociální síti... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-10T09:34+0200

2021-09-10T09:34+0200

2021-09-10T10:01+0200

svět

rusko

německo

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/15381077_0:0:2993:1683_1920x0_80_0_0_4432e45e0aefaee70c1418c0e2400919.jpg

„Na ranní operativní poradě Gazpromu ředitel Alexej Miller informoval, že dnes ráno v 8:45 byla stavba plynovodu Nord Stream 2 dokončena,“ stojí ve zprávě společnosti.KremlV Kremlu doufají, že nikdo nebude vytvářet problémy při uvedení plynovodu Nord Stream 2 do operačního použití. Pro novináře to uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.„Úmysly tak či onak stát v cestě tomuto důležitému projektu se deklarovaly ve Washingtonu už dávno. V Kyjevě také už dávno křičeli na poplach kvůli Nord Streamu 2. Přestože na pozadí těchto křiků prezident Vladimir Putin už dávno řekl a nedávno to ještě zopakoval: V případě uzavření náležitých dohod Rusko, a také za podmínky, že to bude dávat ekonomicky smysl a bude to výhodné, Rusko bude připraveno pokračovat v tranzitu přes Ukrajinu,“ řekl Peskov v přímém přenosu televizního programu Bolšaja igra na Prvním kanálu.Peskov dodal, že projektu se pokoušeli škodit různými způsoby.„My nyní víme, že projekt je již ve finálním stádiu. My doufáme, že už nikdo a nic nebude překážet zahájení provozu tohoto velkého infrastrukturního projektu,“ dodal.„Co se týče těch varování Ukrajinců směřovaných všem Evropanům o tom, že je to velmi nebezpečný projekt, a tak dále – no, na pozadí nynějších cen plynu, nynější katastrofální situaci se zaplněností podzemních plynových zásobníků, myslím si, že stěží je někdo připraven takové věci poslouchat,“ řekl Peskov.Mluvčí ruského prezidenta dodal, že plyn zůstává nejčistším palivem, přitom plynovody dopravovaný plyn zůstává garantovaným, co se týče objemů, rytmu a ceny. „Takovým zůstane v dohledné perspektivě. Protože plyn je potřeba,“ uvedl Peskov.

https://cz.sputniknews.com/20210909/mluvci-ruskeho-prezidenta-pokusy-o-vmesovani-do-ruskych-voleb-se-nepochybne-objevi-15780794.html

https://cz.sputniknews.com/20210910/rusky-prezident-putin-vysvetlil-vysoke-ceny-plynu-v-evrope-15781223.html

Karel Adam Gratulace RF a plynárenským firmám EU, upřímnou soustrast Ukrajině a jiným nepřejícím státům. 11

Ykcenaj Naj tak konečně byly poraženy snahy amíků a jejich přismrndků potopit snahy ruska a rozumných politiků z EU. Žel nám my mezi ty rozumné nepatříme- blahopřeji Rusku a jejich obchodním partnerům že nebudeme nuceni být vděčni za plyn z USA- byl by drahý a.... 8

7

rusko

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, německo, nord stream 2