Ekonom: V budoucnu si auta budou moci dovolit pouze bohatí. Ostatní půjdou pěšky

Ekonom: V budoucnu si auta budou moci dovolit pouze bohatí. Ostatní půjdou pěšky

Ve vysílání CNN Prima News ekonom Lukáš Kovanda upozornil na negativní trend, co se týče osobní dopravy. V blízké budoucnosti prý budou moci jezdit autem pouze... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

„To riziko stoupá právě v souvislosti s tím, co tam navrhují jisté kruhy,“ odpověděl ekonom Kovanda na otázku, zdali plánované německé zdražení benzínu až o 18 korun za litr zasáhne i Českou republiku. Rychlejší nástup tohoto stavu by prý také urychlilo, pokud by němečtí zelení získali výrazný výsledek v nacházejících volbách.„My, vzhledem ke geografické blízkosti k Německu, bychom toho nezůstali ušetřeni. (…) Také jsme se jako Němci zavázali k dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050, a jestliže tohle chceme naplnit, tak bude třeba zvyšovat lidem daně tak, aby byli odrazováni od spotřeby fosilních paliv. (…) Bude jim třeba tedy tyto paliva rapidně zdražit, aby přecházeli na elektromobilitu, a pokud si ji nebudou moci dovolit, aby přesedli na veřejnou dopravu či chodili pěšky. Žádné jiné řešení neexistuje,“ prohlásil ve vysílání televize.Kovanda v této souvislosti zmínil, že elektromobily, jež jsou v současné době ve srovnání s klasickými vozy velmi drahé, jen tak nezlevní.Moderátorka CNN Prima News se tázala, kdy konkrétně dojde k podobnému růstu cen pohonných hmot i v České republice.„Já si myslím, že pokud zvítězí Pirátská strana se Starosty, tak si myslím, že hned po volbách (…),“ odpověděl.Zdražení benzínu a nafty, o němž se hovoří v Německu, na české straně povede k tomu, že Němci tankující benzín v českém příhraničí donutí čerpadláře zvedat své marže, čímž budou trpět čeští občané, řekl Kovanda.„Německo, pokud toto skutečně prosadí (zvýšení ceny benzínu o 18 korun za litr), bude zemí, kde je nejdražší benzín a nafta v celé Evropě. Zatím tomu tak není. (…) Při této přirážce by stál v Německu benzín 60 korun za litr v přepočtu. Pokud by stoupla cena ropy, tak třeba i 70/75 korun za litr, což je opravdu velká darda i na Němce. A samozřejmě by to zpomalilo německou ekonomiku, což by mělo neblahé důsledky pro českou ekonomiku, neboť jsme silně provázáni," myslí si ekonom.„Na tato léta budeme vzpomínat jako na léta velmi levného cestování. To cestování prostě bude nepříjemné v budoucnosti, bude drahé. Nižší a nižší střední vrstvy si v podstatě nebudou moci dovolit individuální dopravu,“ dodal Lukáš Kovanda.Německé zdraženíNěmecké noviny Haldesblatt včera přinesly zprávy o tom, že německá vláda údajně jedná o zvýšení ceny na benzín o 70 centů za litr v reakci na to, že se spolkovým vládcům nedaří naplňovat klimatické cíle, k nimž se zavázali. Toto zvýšení ceny za benzín by znamenalo zvýšení nákladů pro rodinu na provoz dvou vozů o 1800 euro ročně. V případě rodiny s jedním vozem žijící ve městě, píše Handelsblatt, by se jednalo o nárůst nákladů o 700 euro ročně.Důvodem pro to je skutečnost, že v roce 2021 Německo nenaplní své klimatické cíle, neboť vyprodukuje o 7 milionů tun CO2 více, než se zavázalo produkovat. V roce 2022 to pak má být o 20 milionů tun více, neboť se počítá s nárůstem mobility lidí po ústupu koronaviru.Německý magazín Focus v této souvislosti poukázal na dubnové „spektakulární“ rozhodnutí soudu k zákonu o ochraně klimatu: „Kdo nyní udělá příliš málo, bude muset v budoucnosti ještě radikálněji omezovat svobodu. To je ten princip.“

Červenáček To je z části pravda. Ale - prý lidi nebudou mít většinou auta v osobním vlastnictví. Zavolají zamailují a bude jim auto přiděleno na dobu na kterou budou potřebovat. Nejdříve budou řídit sami, později bude řídit UI. Důchodce, který by jinak už sám nemohl volantovat, to ocení. Pasažér bude moci během cesty vykonávat řadu činností - používat počítač, kochat se okolím, jíst, spát, číst si ... Také budou v mnohem větší míře využívána minivozítka pro jednu osobu za účelem nákupu, návštěvy. Prý na to nebude třeba řidičského oprávnění. A úplně posléze budou fungovat výhradně létající auta. Ta už jsou, ale musí nastat pokrok ve zdroji. V příslušných letových hladinách se nesrazíte. To pohlídá elektronika. Toto vše nic nemění na tom, že spalovací motor bude ještě několik desetiletí převládající. Víte, že běžné spalovací motory se dají lehce upravit na pohon pomocí stlačeného vzduchu ? Také existuje pohon gravitační, který využíval N. Tesla. 🐸🐸🐸🐸 0

