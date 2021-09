https://cz.sputniknews.com/20210910/experti-uvedli-jeden-z-hlavnich-efektu-konzumace-varenych-vajec-15776977.html

Experti uvedli jeden z hlavních efektů konzumace vařených vajec

Vejce jsou živné elektrárny, zejména pokud jde o žloutek. Nemluvě o tom, že existuje tolik způsobů, jak můžete zařadit vejce do jídel. Kromě míchaných vajec... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-10T09:01+0200

zdraví

kulinářství

recept

vejce

tipy

Vajíčky můžete vylepšit quiche (slaný koláče) nebo tzv. casserole (dušené maso se zeleninou v jednom hrnci) připravený v troubě. Ale co si připravit něco jednoduššího, co není jen smažené vejce, ale není to tak složité jako vaječné suflé? Něco jako vejce natvrdo.Ať už je jíte jako svačinu se solí a černým pepřem, nebo je proměníte v ďábelská vejce, vejce natvrdo jsou nejen lahodná, ale jsou také jedním z nejbohatších zdrojů specifické živiny zvané cholin.Některé výzkumy naznačují, že lidé nespotřebovávají dostatek potravin, které obsahují cholin, přestože je to základní živina. Cholin dělá řadu pozitivních věcí pro tělo, od syntézy DNA a regulace exprese genu k pomoci produkovat neurotransmiter známý jako acetylcholin, který je nezbytný pro náladu, paměť, kontrolu svalů a další funkce nervového systému.Cholin také v tělé pomáhá s odstraněním škodlivého LDL cholesterolu, protože pomáhá vytvořit látku, která rozkládá cholesterol v játrech. Konzumace nedostatku cholinu by potenciálně mohlo způsobit hromadění LDL v tomto orgánu.Podle údajů USDA Food Data Central jedno velké vejce natvrdo obsahuje 147 miligramů cholinu, což z něj činí druhý nejbohatší zdroj živiny za hovězími játry. Národní instituty zdraví říkají, že průměrný dospělý muž vyžaduje asi 402 miligramů cholinu denně, zatímco ženy potřebují asi 278 miligramů.Kromě cholinu jsou vejce natvrdo dobrým zdrojem bílkovin a vitamínů pro muže, včetně vitamínů A, D, E, K a několika vitamínů B.Jak dlouho vejce vařit a jak ho snadněji oloupatPřibližně hodinu před vařením vyndejte vajíčka z lednice, aby se zahřála na pokojovou teplotu. Když to neuděláte, skořápka by mohla během vaření prasknout.Vajíčka v každém případě omyjte vodou z vodovodu, aby na povrchu nezůstala žádná špína.Také je dobré propíchnout skořápku špendlíkem nebo tupým koncem jehly, aby se hotové vajíčko dalo lépe oloupat. Musíte to však dělat opatrně, aby se jehla dostala dovnitř pouze na několik milimetrů a nepoškodila vnitřní ochrannou blánu. Pokud má skořápka trhlinu, bude lepší takové vajíčko nevařit.Dejte vajíčka do kastrolu a zalijte je studenou vodu tak, aby byla hladina vody o několik centimetrů vyšší. Přidejte lžíci soli a počkejte, až se voda začne vařit. Poté vařte na mírném ohni 10 minut.Uvařená vajíčka je třeba dát do nádoby se studenou vodou a nechat je tam chvíli ležet. Poté se dají snadněji oloupat.Správně uvařené vajíčko natvrdo má stejnorodou konzistenci bílku a celý žloutek má stejně žlutou barvu. Když je vajíčko převařené, bílek je příliš tvrdý, „gumový“, a povrch žloutku bude mít nazelenalou barvu. Kromě toho samotné vajíčko ztratí vůni a chuť.

Červenáček Na obrázku je vidět špatně uvařené vejce. Je převařené, což se pozná podle tmavého povrchu žloutku. 🐸🐸🐸🐸 0

wwwbuerger.. Já, Kosmo Olin zkompromitovaný, nejčastěji vystupující pod značkou Kosmo olin nebo matematických značek, v tomto mám jasno. Nejlepší je připravit vejce na hniličku. Pštrosí vejce dávám na 5 hodin do teplé vody cca 45 stupňů teplé s jablečným octem - asi 35,5 % objemu vody, aby byl ocet. A pak vařím 12, 22 minut. Žloutek piji brčkem. Měřil jsem si cholin a mám ho po půlce žloutku 3,41krát více, než doporučuje norma. Také je dobré přendat cca třetinu žloutku do misky, posypat strouhaným křenem a polít přepouštěným máslem. Bílek dávám své kočce. Když se tato směs dá na 10,31 minut do mikrovlnky, vznikne něco úžasného. A teď už musím končit, mám nezadržitelné nutkání cucat si své skleněné oko se zelenou duhovkou. 0

