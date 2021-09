https://cz.sputniknews.com/20210910/husta-dvojka-v-akci-malacova-a-stropnicky-se-pustili-do-ods-15783892.html

„Hustá dvojka v akci.“ Maláčová a Stropnický se pustili do ODS

Jana Maláčová, lídryně ČSSD v Praze, a Matěj Stropnický znovu útočí. Nyní však usedli před bílou zeď a jako správní YouTubeři na kameru oznámili, co je pálí. A... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

Maláčová se přidala se slovy, že sociální demokracie nikdy nepřipustí rozkradení, které označila za „privatizaci“, ani Českých drah, ani České pošty.Podle Stropnického se kvalita služeb Českých drah zvedá, „přibývá spojů a zlepšuje se jejich návaznost“. Stropnický také zmínil, že tam, kde došlo k privatizaci národního dopravce, ubylo spojů, zvýšila se nehodovost a ty spoje, které jezdily, na sebe ještě mizerně navazovaly. Navíc došlo ke zdražení.Stropnický s Maláčovou ve videu neustále opakují, že proto ČSSD „rozkradení – teda pardon, privatizaci Český drah a České pošty“ nepřipustí.Nadále Stropnický předpověděl koalici ODS a Pirátů, ptá se, co budou chtít prodat, aby naplnily rozpočet.Na tato slova zareagovala Maláčová, která slíbila, že ČSSD nebude privatizovat ani lesy, ani silnice, ani nic jiného.Podle Stropnického naopak ČSSD převede zpět do veřejného vlastnictví vodárenství, zároveň obvinil firmu Veolia, že zisky nevrací do vodárenské infrastruktury.Volební průzkumNový volební průzkum agentury Median odhalil, že v srpnu by volby do Poslanecké sněmovny opět vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 27 procent hlasů. Následovaly by koalice Spolu a Piráti a STAN. Do Sněmovny by se dostaly také SPD a KSČM.Předvolebním průzkumům nadále vévodí hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, v srpnu by získalo 27 procent hlasů, což je oproti červencovému průzkumu o jeden procentní bod více. Hnutí má podporu mezi lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity či nižším dosaženým vzděláním. Potenciální voliči patří do věkové skupiny 55 let a více, navíc je podpora vyšší u žen.Druhé a třetí místo by obsadily koalice Spolu a Piráti a STAN. V srpnu mají téměř stejný výsledek. Koalice Spolu by získala 21 procent hlasů, voliči patří do skupiny 18 až 44 let. Trojkoalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by volilo více mužů.Třetí Piráti a STAN by získalo 20,5 procent hlasů. Nejvíce voličů je mezi vysokoškolsky vzdělanými občany nebo lidmi s maturitou. Věková skupina se pohybuje do 34 let.

