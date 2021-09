https://cz.sputniknews.com/20210910/jak-pripravit-veprove-kotlety-aby-bylo-maso-mekke-a-stavnate-15790357.html

Jak připravit vepřové kotlety, aby bylo maso měkké a šťavnaté

Jak připravit vepřové kotlety, aby bylo maso měkké a šťavnaté

Pečená vepřová kotleta je jedním z klasických masových pokrmů, které podáváme při různých příležitostech. Dobře se hodí ke křenové omáčce nebo tatarce. Někdy... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

svět

maso

recept

kuchyně

vepřové maso

tipy

S vepřovou kotletou se musí zacházet určitým způsobem, aby zůstala křehká. Před pečením ji několik hodin marinujte v soli a koření. Poté ji uzavřete do žáruvzdorné nádoby nebo ji zabalte do pečicí fólie. Následně vložte do trouby předehřáté na 180 °C. Doba přípravy závisí na hmotnosti masa - na každý kilogram je to jedna hodina.Pokud se rozhodntete vepřové kotlety připravovat na pánvi, pak by se měly smažit na dobře rozehřátém tuku. Takto připravené vepřové kotlety mají skutečně zcela jinou chuť. Můžete však použít i rostlinný olej, nejlépe řepkový. Před přenesením na pánev je třeba kotlety osolit a opepřit a poté je obalit v mouce, vejcích a strouhance (nebo jen v posledních dvou ingrediencích).Někdy se však něco pokazí a místo šťavnatého masa máme na talíři příliš suché kotlety, které se nedají ani spolknout. Existuje však velmi jednoduchý způsob, jak zajistit, aby byly kotlety vždy měkké.Stačí maso před smažením nebo pečením namočit do mléka. Nejlepší je nechat maso v mléce několik hodin. Do mléka by se měla přidat také cibule, aby maso získalo lepší chuť. Po uplynutí doby namáčení v mléce maso vyjměte a nechte ho oschnout na papírových utěrkách.Jak na kuřecí prsaHospodyňky jsou často zmatené, proč, ačkoliv připravily kuřecí prsíčka podle receptu, jídlo bylo tak tuhé, že maso lze jen těžko oddělit vidličkou. Jakou chybu dělají? Především prsíčka pro pečení nebo smažení je lépe koupit s kůží a kostí, protože dávají více tuku.Kuřecí prsíčka by nikdy neměla být připravována bez marinády. Nejdříve je musíme dát do slaného roztoku s kořením a poté naložit.Jak to správně udělat? Prsíčka povaříme několik minut v osolené vodě. Poté umístíme ochlazené kuře na 3 hodiny do ledničky. Během této doby kuře změkne. Dále musíme udělat marinádu. Mléčná nebo kefírová marináda dodá kuřecímu masu vláčnost. Je dobré přidat vinný ocet, smetanu, zakysanou smetanu - podle vašeho výběru.Existuje mnoho možností přípravu marinády. Hlavní věc je správně připravit kuřecí prsíčka ke smažení nebo pečení, aby nebyla suchá. Nejčastěji je smažíme na pánvi a poradíme vám, jak je nepřesušit. Nejdůležitější je nesmažit je příliš dlouho. Kuře je třeba smažit 3–4 minuty z každé strany na vysoké teplotě a poté dalších 6–8 minut na mírném ohni.

