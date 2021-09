https://cz.sputniknews.com/20210910/kalousek-ke-svindlbusu-chybi-tam-bartos-s-tim-samym-pendrekem-kterym-nas-mlatili-soudruzi-15783604.html

Kalousek ke švindlbusu: Chybí tam Bartoš s tím samým pendrekem, kterým nás mlátili soudruzi

Kalousek ke švindlbusu: Chybí tam Bartoš s tím samým pendrekem, kterým nás mlátili soudruzi

Pozornosti zakladatele TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska neunikla snaha koalice Pirátů a Starostů získat voliče svérázným způsobem. 10.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-10T14:12+0200

2021-09-10T14:12+0200

2021-09-10T14:12+0200

česko

předvolební kampaň

miroslav kalousek

stan

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0e/12217226_0:196:1200:871_1920x0_80_0_0_a0b93c8d6f29bbce26c18a8cef63d4f3.jpg

Připomeňme, že Piráti a Starostové představili v rámci své volební kampaně pojízdný Švindlbus, který má ukázat průšvihy současné vlády. Podle slov lídrů koalice toto vozidlo slouží jako muzeum korupčních skandálů současného vedení země.„V Švindlbusu najdete Muzeum zmaru. Je plné smutných připomínek vládnutí v této zemi – od otrávené vody z Bečvy přes kůru ze zničených lesů až po tousty z Penamu a zprávy o korupci a střetu zájmů. Všude, kam přijede Švindlbus, si muzeum můžete prohlédnout. Nezapomínáme,“ napsal na sociální síti šéf Pirátů Ivan Bartoš.Na prezentaci koalice Pirátů a STANu zareagoval například Patrik Nacher z řad ANO.„Piráti nasazují do kampaně Švindlbus? Tolik sebekritiky jsem opravdu nečekal,“ lakonicky okomentoval kreativitu Bartoše.Poněkud větší poznámku udělal zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek.„Já nevím... Tentokrát to nemá tu „správnou šťávu”. Chybí tam pan předseda Bartoš s tím samým pendrekem, kterým nás mlátili soudruzi před 32 lety o Palachově týdnu. To se jeho voličům úplně líbit nemusí,“ uvedl Kalousek.Za tenhle výrok to zkušený politik pořádně schytal od sledujících, kteří mimochodem nepatří vesměs mezi zastánce Ivana Bartoše.„... tentokrát váš příspěvek ‚nemá správnou šťávu‘, Fan klub Babiše nadskakuje nadšením...Jinak celkem dobrý, ale tohle je pod vaší úroveň, děláte to, co on,“ uvedla Jana Demuthová.„Nejsem volič Pirátů, ale toto je od Vás, pane Kalousku, dost ubohé. Pokud jste však chtěl potěšit Babiše, tak to Vám gratuluji,“ napsal Miloslav Lomič.„Trochu slabé ... myslím Váš komentář,“ zhodnotil Kalouskův příspěvek Filip DostálJiní adresovali svou kritiků Pirátům.„Ale zas je pozitivní, že si svůj autobus plnej pirátů a popsanej jejich slogany nazvali švindbus, třeba i tupějším dojde, jakej socialistickej podvod tu na nás piráti chystají,“ napsal Zbyněk Čech.„Další důkaz toho, že piráti nemají vlastní program, názor, ani budoucnost. Umí jen kopat do ostatních a vezou se na vlně nenávisti k nim. Ten, kdo jim dá hlas, tak volí budoucnost bez budoucnosti, plánu a koncepce,“ vyslovil se Zdeněk Pučelík.„No, dát si na bus mimo jiné počet mrtvých při železničních neštěstích, není zrovna šťastné v boji o hlasy. O něčem to vypovídá,“ poznamenal Binar Stanislaw.

https://cz.sputniknews.com/20210905/komousovsky-mysleni-ani-30-let-po-revoluci-z-nas-nevymizelo-kalousek-rozpoutal-debatu-na-twitteru-15729444.html

skylla opilce mlátili...ještě v prosinci89 jsou na netu jeho vyhlášení...fuj! 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

předvolební kampaň, miroslav kalousek, stan, piráti