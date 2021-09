https://cz.sputniknews.com/20210910/kalousek-zavtipkoval-na-ucet-zelenych-ti-s-reakci-neotaleli-tomu-rikame-chovani-chlapa-15788253.html

Kalousek zavtipkoval na účet Zelených, ti s reakcí neotáleli: Tomu říkáme chování chlapa

Kalousek zavtipkoval na účet Zelených, ti s reakcí neotáleli: Tomu říkáme chování chlapa

Bývalý poslanec a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek se na Twitteru pustil do Zelených. Zavtipkoval totiž na jejich účet, následně však svůj tweet...

Na twitterovém profilu bývalého ministra financí Miroslava Kalouska se objevil tweet, který se týkal triček Zelených.Na fotografii jsou vidět trička zmíněné politické strany, která nesou hesla „Méně mužů v politice“ a „Dejme zelenou ženám“.Ačkoliv Kalouskův příspěvek nezůstal na Twitteru dlouho, jelikož jej posléze bývalý poslanec smazal, Zelení si stihli tweet vyfotit a s reakcí neváhali.Kalousek vs. PirátiNutno podotknout, že pozornosti zakladatele TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska neunikla ani snaha koalice Pirátů a Starostů získat voliče svérázným způsobem.Připomeňme, že Piráti a Starostové představili v rámci své volební kampaně pojízdný Švindlbus, který má ukázat průšvihy současné vlády. Podle slov lídrů koalice toto vozidlo slouží jako muzeum korupčních skandálů současného vedení země.„V Švindlbusu najdete Muzeum zmaru. Je plné smutných připomínek vládnutí v této zemi – od otrávené vody z Bečvy přes kůru ze zničených lesů až po tousty z Penamu a zprávy o korupci a střetu zájmů. Všude, kam přijede Švindlbus, si muzeum můžete prohlédnout. Nezapomínáme,“ napsal na sociální síti šéf Pirátů Ivan Bartoš.A jak zareagoval exministr financí Kalousek? „Já nevím... Tentokrát to nemá tu „správnou šťávu”. Chybí tam pan předseda Bartoš s tím samým pendrekem, kterým nás mlátili soudruzi před 32 lety o Palachově týdnu. To se jeho voličům úplně líbit nemusí,“ uvedl Kalousek.

