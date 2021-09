https://cz.sputniknews.com/20210910/kontroly-firem-vyjdou-nervy-malacove-draho-poslanec-ano-podal-na-sefku-resortu-prace-stiznost-15781824.html

Kontroly firem vyjdou nervy Maláčové draho. Poslanec ANO podal na šéfku resortu práce stížnost

Kontroly firem vyjdou nervy Maláčové draho. Poslanec ANO podal na šéfku resortu práce stížnost

Poslanec za ANO Pavel Juříček, který je zároveň majitelem firmy Brano, se rozhodl poddat stížnost proti postupům ministryně práce a sociálních věcí Jany... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že daný projekt je zaměřen na kontroly firem ve smyslu dodržování zákoníku práce.Pokud jde o zmíněnou společnost Juříčka, podle ministerstva Brano chybovalo například v tom, že u několika zaměstnanců rozvrhlo pracovní dobu v rozporu se zákoníkem, nedodržovalo přesčasy a provádělo neoprávněné srážky ze mzdy.Juříček ze své strany těsně po zveřejnění údajů uvedl, že Brano nedostalo o kontrolách žádný protokol a nebyly s ní výsledky projednány.„Rozhodl jsem podat proti postupu oblastního inspektorátu práce, a především proti postupu ministryně práce a sociálních věcí a jejího poradce stížnost na Úřad vlády,“ oznámil politik.Svůj krok argumentoval tím, že kontroly byly podle jeho názoru nepřiměřené a že informováním veřejnosti došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti.Maláčová však trvá na tom, že Brano obdrželo výsledky kontroly do datové schránky už koncem července. Dodala, že si je tam firma měla ten samý den vyzvednout a lhůta pro podání námitek vypršela v polovině srpna, aniž by Juříčkova společnost zareagovala.„Je možné, že se k panu Juříčkovi informace nedostaly, ale postup inspekce je v pořádku a v souladu s příslušnými předpisy,“ zdůraznila šéfka ministerstva práce.Uvádí se, že ke stížnosti se resort do uzávěrky nevyjádřil.Uveďme, že akce Maláčové, při níž bylo zkontrolováno 167 firem, z nichž více než tři čtvrtiny měly podle ministerstva problémy s dodržováním legislativy, vyvolala nespokojenost nejen u Juříčka.Dříve předseda Hospodářské komory Vladimír Dlouhý vyzdvihl, že jde o předvolební kampaň ČSSD. Domnívá se, že Maláčová a Stropnický, který kandiduje na pražské kandidátce strany, poškodila důvěryhodnost Státního úřadu inspekce práce a inspektorátu cizinecké policie, které jsou zapojeny do kontrolních opatření.S tím však šéfka rezortu práce nesouhlasila. Podle jejích slov je překvapená, že Hospodářskou komoru, která obhajuje zájmy zaměstnavatelů, trápí pověst inspektorů.

wwwbuerger.. Já, Kosmo Olin zkompromitovaný, nejčastěji vystupující pod značkou Kosmo Olin nebo matematických značek, v tomto mám jasno: Důvěřuj, ale prověřuj. Já si obsah tang kontroluji několikrát denně a někdy se nepřestávám divit, co si tam některé části samy dělají . . . 0

Seki18 Obecně: žádný subjekt není potěšen nějakou kontrolou, takže "nespokojenost" nic neříká o průběhu a způsobu kontrol. 0

