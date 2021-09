https://cz.sputniknews.com/20210910/kulhanek-eu-by-mela-aktivneji-podporovat-hospodarskou-obnovu-moldavska-15786169.html

Kulhánek: EU by měla aktivněji podporovat hospodářskou obnovu Moldavska

Kulhánek: EU by měla aktivněji podporovat hospodářskou obnovu Moldavska

Evropská unie by měla aktivně podporovat a pomáhat při obnově moldavské ekonomiky po pandemii koronaviru. Uvedl to český ministr zahraničí Jakub Kulhánek na... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-10T14:49+0200

2021-09-10T14:49+0200

2021-09-10T14:49+0200

česko

česká republika

vztahy

moldavsko

jakub kulhánek

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/309/61/3096156_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_db4dc44233866fb175a900508817ccbb.jpg

Český ministr zahraničí je v pátek v moldavském hlavním městě na pracovní návštěvě.Podle Kulhánkových slov by EU měla být aktivnější při poskytování pomoci a podpory Moldavsku při obnově ekonomiky po pandemii, proto Česká republika podpořila evropský plán pomoci při obnově ekonomiky Moldavské republiky.Další summit Východního partnerství (program EU) se podle něj uskuteční v prosinci. Pokud se na něm Moldavsko dokáže objevit jako prosperující země se silnou správou, dodá Východnímu partnerství novou dynamiku, uvedl Kulhánek.Na stejném brífinku moldavský ministr zahraničí Nicu Popescu prohlásil, že účast ve Východním partnerství je pro republiku mimořádným úspěchem.Podle jeho slov Moldavsko hodlá rozšířit a prohloubit vztahy s EU v nových oblastech, například v oblasti ochrany životního prostředí.Popescu rovněž informoval, že Moldavsko a Česká republika plánují uspořádat zasedání mezivládní komise pro hospodářství na začátku roku 2022.Vztahy mezi Moldavskem a Českou republikou se podle něj dynamicky rozvíjejí, navíc pro Prahu je Kišiněv jednou z prioritních oblastí poskytování vnější pomoci.Kulhánek na stejném briefingu dodal, že přijel do Moldavska, aby vyjádřil podporu České republiky nové moldavské vládě. Vyslovil naději, že nový kabinet podnikne „odvážné a ambiciózní kroky ke splnění závazků přijatých v zájmu společné evropské budoucnosti“.Ministr zdůraznil, že Česká republika bude nadále podporovat Moldavsko v procesu reforem v různých oblastech.

https://cz.sputniknews.com/20210902/kulhanek-vztahy-s-ruskem-by-nemely-diktovat-prehnane-emoce-15703818.html

bancafe

Jak si to Kulhánek představuje. Američan přišel obhlédl, co by se dalo ukrást a šel dále, přišel Němec, Francouz, Nizozemec a okoukli a šli dále. Rumunsko se přihlásilo o část Moldavska, Ukrajina o část. Tak komu by se vlastně pomáhalo? Kulhánek to dostal pokynem z EU nebo USA ? Kdyby to bylo zajímavé, tak by tam naběhli kapitalisté ze západu .

0