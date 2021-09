Setkávat se v takové situaci znamená „nevážit si sám sebe“. Lavrov o setkání normandské čtyřky

„Naši kolegové z Německa a Francie navrhují setkání ministrů zahraničí Německa, Francie, Ukrajiny a Ruska v New Yorku v průběhu zasedání Valného shromáždění OSN. My s nimi jednáme, snažíme se zjistit, jaký mají vztah k tomu, co vyvádí (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj a jeho tým, prostě likvidují vše, přičemž zákonodárně likvidují své možnosti plnit Minské dohody. Oni říkají: „Ne, no musíme se setkat a tam se dohodnout.“ To je úplně zbytečné a neprofesionální jednání,“ řekl Lavrov.