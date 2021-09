https://cz.sputniknews.com/20210910/letusky-uvedly-proc-vitaji-kazdeho-cestujiciho-u-vstupu-do-letadla-15787604.html

Letušky uvedly, proč vítají každého cestujícího u vstupu do letadla

Letušky prozradily, proč při nástupu do letadla vítají všechny cestující, prý nejde jen o to přátelské gesto.

Podle Kat Kamalani to není jen o přátelství. „Když vstoupíte do letadla, vidíte naši usměvavou tvář. V tuto chvíli vás zkoumáme od hlavy až k patě a rozhodujeme, zda je ABP (tělesně zdatní lidé), kteří nám pomohou v naléhavých případech," uvedla.Například vojenský personál, hasiči, zdravotní sestry, lékaři, takže pokud máme lékařskou pohotovost nebo dojde k narušení bezpečnosti, víme, kdo je v našem letadle a může nám pomoci, vysvětlila.Carrie Bradley, která je letuškou 12 let, v rozhovoru pro The Sun dodala: „Tím, že zdravím cestující u dveří a kontrolujeme jejich palubní vstupenky, rychle vyhodnotím, jak dobře se cítí, zda vypadají zdravě a v jaké fyzické kondici jsou."Řekla, že během letu často mluví s cestujícími, aby se ujistila, že jsou schopni pomoci v případě nouze.Dodala, že ona sama byla dokonce ABP, když jsem byla mimo službu: „Při jedné příležitosti, když jsem byla cestující, jsme měli problém s motorem a hned jsem dala posádce vědět, že bych mohla být ABP."Fanoušci Kat na TikToku však zůstali překvapení, že by to znamenalo, že s nimi letušky neflirtovaly.Jeden člověk napsal: „Myslel jsem, že se mnou flirtovaly."Další žertoval: „Dívají se na mě jako... Nic dobrého."Nicméně, zatímco se mnozí ptali, jak to letuška mohla odhalit, jedna osoba, která byla zdravotníkem, řekla, že „říká posádce, kde sedí", což bylo „vždy oceněno".Jedna letuška řekla, že nepochopila tento trik, a dodala: „Jen jsem hledala ty nejlépe vypadající pasažéry."

