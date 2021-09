https://cz.sputniknews.com/20210910/na-slovensku-rozhoriva-spor-ohledne-ockovani-deti-od-5-let-15789864.html

Na Slovensku rozhořívá spor ohledně očkování dětí od 5 let

Očkování pro děti od pěti let bude na Slovensku možné na základě povolení ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského (kandidát OĽaNO). Pro TASR to uvedla... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

„Očkování bude moci být realizováno na žádost rodičů při vysoce individualizovaném přístupu s přihlédnutím k riziku a benefitům očkování dítěte. Očkování se doporučuje u rizikových dětí, u kterých by překonání onemocnění covid-19 mohlo vést k vážnému poškození zdraví, případně zhoršení základního onemocnění,“ reagovalo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) SR pro TASR.Konkrétně má jít o žádost o povolení k používání neregistrovaného přípravku. Povolení na očkování má být podle mluvčí resortu také na základě odborného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).Mluvčí ústavu pro kontrolu léčiv Magdaléna Jurkemíková pro TASR uvedla, že v odborném stanovisku pro ministerstvo byly pojmenovány potenciální přínosy a rizika.MZ SR zdůraznilo, že pozorně sleduje aktuální trendy a odborné studie. Uvedenou možnost očkování podpořily podle něj Slovenská společnost alergologie a klinické imunologie, Slovenská epidemiologická a vakcinologická společnost a Slovenská společnost primární pediatrické péče.Evropská léková agentura (EMA) zatím očkování vakcínou proti onemocnění covid-19 od společnosti Pfizer pro děti mladší 12 let nepovolila.Kritika na adresu LengvarskéhoMimoparlamentní strany Hlas-SD a SNS kritizují ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského kvůli očkování dětí ve věku od pěti do 11 let vakcínou proti onemocnění covid-19.Podle místopředsedkyně Hlasu Zuzany Dolinkové je nezbytné přistupovat k informování o této problematice mimořádně opatrně a srozumitelně.Šéfovi resortu zdravotnictví politička vyčítá, že o tomto tématu ve středu informoval nepřesně a nejasně, což podle Dolinkové způsobilo chaos mezi rodiči i pediatry.Poukázala na to, že Evropská léková agentura (EMA) zatím očkování vakcínou proti onemocnění covid-19 od společnosti Pfizer pro děti mladší 12 let nepovolila.To pro TASR potvrdil ve čtvrtek Miroslav Lednár ze společnosti Pfizer. Vysvětlil, že pro zástupce držitele registrace na Slovensku je určujícím dokumentem text schválený ze strany EMA, konkrétně jde o souhrn údajů o přípravku (SPC).Terapeutická indikace hovoří podle něj o tom, že vakcína Comirnaty je indikována k aktivní imunizaci k prevenci onemocnění covid-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u osob ve věku 12 let a starších.Na tento problém se odvolala i mimoparlamentní SNS, podle níž by měl Lengvarský rozhodnutí o očkování ve věkové skupině od pěti do 11 let zrušit.

Červenáček Šéf ĽSNS Marian Kotleba kritizuje očkovanie detí od piatich rokov, ktoré ešte neodporučila ani Európska lieková agentúra a aj česky profesor Prymula označil toto očkovanie za experiment. Očkovanie detí od piatich rokov je dobrovoľné a má byť až po konzultácii s pediatrom. Kotleba tvrdí, že za takéto očkovanie malých detí by sa nemusel hanbiť ani nacistický lekár Josef Mengele, ktorý v koncentračných táboroch robil experimenty na väzňoch. Podľa Kotlebu začnú tlaky na nezaočkovaných po návšteve pápeža a myslí si, že sa spustí lockdown. Premiér Eduard Heger nevyvrátil možnosť núdzového stavu. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v rozhovore pre Postoj povedal, že na jeseň pri najhoršej možnej situácii nejaká forma lockdownu bude, ale len pre nezaočkovaných. 🐸🐸🐸🐸 0

