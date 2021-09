https://cz.sputniknews.com/20210910/navsteva-papeze-na-slovensku-se-blizi-prezidentka-jej-privita-na-letisti-zucastni-se-i-mse-15789190.html

Návštěva papeže na Slovensku se blíží. Prezidentka jej přivítá na letišti, zúčastní se i mše

Návštěva papeže na Slovensku se blíží. Prezidentka jej přivítá na letišti, zúčastní se i mše

Prezidentka SR Zuzana Čaputová přivítá v neděli (12. září) odpoledne na Letišti Milana Rastislava Štefánika v Bratislavě papeže Františka. Ten přiletí na... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

„Na letišti při příletu papeže bude v neděli přítomna prezidentka, ale i předseda parlamentu Boris Kollár (Jsme rodina) a předseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) a další lidé. Delegace nebude široká, ale bude přítomna politická špička,“ uvedl Strižinec.Z letiště se následně hlava katolické církve přesune na ekumenické setkání na Apoštolské nunciatuře, kde bude mít i přímluvu. Následně absolvuje i soukromé setkání s členy Společnosti Ježíšovy.Čaputová oficiálně přivítá papeže Františka v pondělí (13. září) ráno v areálu Prezidentského paláce. Zde papež absolvuje osobní setkání s prezidentkou, setká se s její rodinou a promluví ke stovkám lidí z různých oblastí, ať už společenské, kulturní nebo politické.Ve středu 15. září se během přikázaného svátku Sedmibolestné Panny Marie Čaputová zúčastní mše při Národní svatyni v Šaštíně, kde bude mít papež homilii. Jde o poslední oficiální bod apoštolské cesty papeže na Slovensku. Následně se hlava katolické církve přesune na letiště v Bratislavě. Prezidentka bude přítomna i při odletu papeže Františka zpět do Vatikánu.Na zajištění návštěvy papeže Františka na Slovensku půjde dalších 2,2 milionu eur. Tento návrh schválila vláda ve středu na svém on-line zasedání. Jak uvedla vláda v návrhu, nezbytné výdaje se ukázaly na základě jednání se subjekty organizačně podílejícími se na návštěvě hlavy katolické církve. Tím vznikly nepředvídané dodatečné nebo vyvolané výdaje na organizační či technické a administrativní zabezpečení návštěvy. Vládní kabinet schválil ještě v srpnu na tento účel více než 5,4 milionu eur.Dodržování opatřeníBěhem návštěvy papeže připomněl hlavní hygienik sousední země Ján Mikas nutnost dodržování protipandemických opatření. Zdůraznil potřebu kontrolovat dodržování opatření, mít správně nasazenou roušku či respirátor, dodržovat odstupy a mít u sebe dezinfekční prostředek. Organizátorům akcí hlavní hygienik doporučuje zajistit důslednou a nepřetržitou kontrolu dodržování opatření. Na to je podle něj třeba vyčlenit dostatek personálu. Připomněl, že roušky či respirátor se musí nosit i v exteriéru, a to i během akce.Papež František na zářijové návštěvě Slovenska zavítá do Bratislavy, Košic, Prešova a Šaštínu. Setká se s třemi nejvyššími ústavními činiteli, ale i zástupci židovské či romské komunity. V Šaštíně je na programu mše svatá s homilií Svatého otce.

Karel Pokorný Mne to pripadá tak, že pápež pravdepodobne príde na Slovensko dať prezidentke a vláde posledné pomazanie! 1

Červenáček Ta mše bude za sundaných bot a s těly otočeným k Mekce ? 🐸🐸🐸🐸 1

2

