https://cz.sputniknews.com/20210910/nekoncepcni-nelogicke-nefunguje-robert-nagy-promluvil-o-slovenske-cyklistice-15783107.html

„Nekoncepční, nelogické, nefunguje.“ Robert Nagy promluvil o slovenské cyklistice

„Nekoncepční, nelogické, nefunguje.“ Robert Nagy promluvil o slovenské cyklistice

Otec slovenského cyklistického reprezentanta Roberta Nagyho mladšího, jenž v srpnu zemřel při srážce s kamionem, v rozhovoru pro slovenská média otevřeně... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-10T21:53+0200

2021-09-10T21:53+0200

2021-09-10T21:53+0200

slovensko

peníze

sport

cyklistika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/14987207_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_6b46ba2e08e9517adbc759208a4634de.jpg

Portál zregiony.sk přinesl rozhovor s Robertem Nagy, bývalým československým, později slovenským reprezentantem v cyklistice. Sám portál informace, které Nagy sdělil, označil za „šokující a pro mnohé extrémně nepříjemné“.Nagy v rozhovoru hovoří o tom, že slovenský cyklistický svaz nenominoval jeho syna Simona Nagyho na mistrovství Evropy, a to nehledě na to, že je loňským vítězem Slovenského poháru.„Nevzali ho na první výjezd, druhý výjezd, potom ho vzali na Závod míru. Všichni dostali nové oblečení, jemu dal „špinavé, za*rané“, že nové si má zasloužit. Tak se Simon sbalil a odešel domů,“ prohlásil Nagy starší o poměrech ve slovenském cyklistickém svazu. Nagy dále uvedl, že při jedné z následujících soutěží bylo navrženo, aby vzniklou situaci mezi nimi a svazem ukončili mírem. „Tak jsem řekl, dobře, ať je klid, což byla velká chyba, protože potom hned řekli, že Simon dostal trest tři zahraniční výjezdy, o čemž vůbec nebyla řeč. Kdyby mi řekli, že dostane trest, tak by žádný smír nebyl. To je trest za to, že odešel ze Závodu míru,“ uvedl.Na otázku portálu, jak funguje systém přípravy a reprezentace Robert Nagy odpověděl: „Nijak.“„(…) nechápu, proč není například reprezentační soustředění, nechápu, proč nejsou funkční testy, podívat se, jak na tom chlapci jsou. Tato systematická a koncepční práce tu není, nefunguje,“ řekl Nagy starší k tomu, že slovenský cyklistický svaz v čele s jeho prezidentem Peterem Prívarou si ve věci nakládání s jednotlivými závodníky a jejich zařazováním do soutěží dělá, co chce.Co se týče prezidenta svazu Petera Prívary, tak ten se prý „schovává“. „Už mi i vyhrožoval,“ dodal Nagy s tím, že ve věci slovenského cyklistického svazu „zjevně nefunguje“ žádná kontrolní komise, která by se zabývala stížnostmi na fungování svazu.V jedné z částí rozhovoru Robert Nagy zdůraznil, že Slovensko nemá žádné vystudované cyklo trenéry. „Když si vezmu seznam trenérů, tak téměř ani jeden z nich není odborně vzdělaný, nemá FTVŠ. Vezměte si, kolik dětí v poslední době skončilo, už je to nebaví, nebo rodiče převzali úlohu sponzorů a trenérů,“ dodal s tím, že spousta slovenských talentů buď odchází do zahraničí, nebo úplně končí.Klíčem ke zlepšení situace, podle slov Nagyho, je nalezení profesionálních trenérů a vyřešení finančního stavu, neboť nikdo prý nechce za 500 euro být trenérem. Jednou z variant by přitom mohlo být i zapojení zahraničních trenérů, „když to funguje i v hokeji a ve fotbale“.Úmrtí Roberta Nagyho mladšíhoPři tréninku v okolí Trenčína zemřel ve čtvrtek 19. srpna teprve osmnáctiletý talentovaný cyklista a slovenský juniorský reprezentant Róbert Nagy mladší. Příčinou smrti sportovce byla srážka s kamionem.Róbert Nagy byl členem týmu Slávia Trenčín Cycling Academy, ročník 2003. Svých 18 let oslavil teprve v květnu tohoto roku. V současnosti se připravoval na svůj přestup do italského týmu. Róbert Nagy měl bratra Simona, který je také cyklistou a reprezentantem Slovenska.

https://cz.sputniknews.com/20210910/v-rusku-a-belorusku-zacala-vojenska-cviceni-zapad-2021-15781453.html

https://cz.sputniknews.com/20210910/jak-pripravit-telo-na-chladne-obdobi-predevsim-se-soustredte-na-tyto-vitaminy-15779504.html

https://cz.sputniknews.com/20210910/zemrel-herec-z-policejni-akademie-arthur-metrano-15782171.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

peníze, sport, cyklistika