No foto Rybáři chytili neobvyklého žraloka s prasečí tlamou

Rybáři chytili neobvyklé zvíře, které vypadá jako žralok s prasečí tlamou. Byl spatřen námořními důstojníky plovoucími ve vodách přístavu Darsena Medicea ve... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

Když ji vytáhli z vody, zjistili, že to, co se na první pohled jevilo jako žralok, mělo ve skutečnosti obličej, který se více podobal praseti.Ale odborníci rychle rozptýlili zvěsti, že to byl nějaký mutant. Nakonec je to extrémně vzácný světlík ostnatý (Oxynotus centrina).Někdy je také známý jako žralok ostnatý nebo žralok prasečí, který obvykle žije 600 metrů pod vodou. Tvor je také uveden na červeném seznamu IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený, což znamená, že je zřídka spatřen.„V moři toskánského souostroví, tak bohatého na biodiverzitu... není neobvyklé najít tuto rybu a mohu bezpečně říci, že často dostávám zprávy, které informují o „prasečích rybách", které skončily v místních rybářských sítích,“ dodal.Expert také vysvětlil, že ryby jsou srovnávány s prasetem nikoliv kvůli struktuře čenichu, ale proto, že produkuje zvuky podobné jako chrochtání.Světlík ostnatý je běžná ve východním Atlantském oceánu, v Biskajském zálivu a Středozemním moři, objevuje se také na severu poblíž Cornwallu ve Velké Británii. Žije v hloubce 100 až 700 metrů a živí se červy. Maximální zaznamenaná velikost ryb dosáhla 150 centimetrů. Tělo je masivní a vysoké, má vysoké a velké terzní ploutve ve formě plachty se silnými hroty.

