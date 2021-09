https://cz.sputniknews.com/20210910/papez-na-slovensku-navstivi-i-kosicke-sidliste-lunik-ix-jaky-darek-si-tam-pro-nej-pripravili-15790887.html

Papež na Slovensku navštíví i košické sídliště Luník IX. Jaký dárek si tam pro něj připravili?

Na setkání s Romy na košickém sídlišti Luník IX dostane papež František v úterý dva obrazy a jednu plastiku. Jde o originální umělecké ztvárnění dvou... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

Blahoslavení Zefirín a Emília jsou mučedníci ze španělské občanské války. Autorem obrazů jako daru papeži s rozměry 90 x 70 centimetrů je Miroslav Capovčák, ředitel Soukromé základní umělecké školy v Michalovcích, který má srdcem blízko k romské kultuře.Papež František dostane i 40 centimetrů vysokou plastiku vzkříšeného Krista, zmenšeninu originálu, který vytvořil Peter Beňo. „Při práci na vzkříšení Krista pro kostel salesiánů Dona Boska na Luníku IX jsem se možná nepřímo inspiroval východní ikonografií, jejíž významy jsem se snažil posunout ještě o něco dál. Adam a Eva, které Kristus vtahuje s sebou do příběhu spásy a vítězství nad smrtí, zde symbolicky zastupují celé lidské pokolení,“ přiblížil autor. Návštěvu Svatého otce na tomto místě vnímá jako jednoznačný projev kontinuální péče o ty, kteří jsou na okraji, a snahy nejen o sociální začlenění, ale i o dosažení jednoty v jejích nejhlubších duchovních významech.Podle údajů městské části žije na Luníku IX 4300 obyvatel. Salesiáni Dona Boska tam pastoračně působí mezi Romy od července 2008, kdy převzali i odpovědnost za výstavbu komunitního centra.Papež na SlovenskuPapež František na zářijové návštěvě Slovenska zavítá do Bratislavy, Košic, Prešova a Šaštínu. Setká se s třemi nejvyššími ústavními činiteli, ale i zástupci židovské či romské komunity. V Šaštíně je na programu mše svatá s homilií Svatého otce. Na letišti přivítá papeže i samotná prezidentka.Z letiště se následně hlava katolické církve přesune na ekumenické setkání na Apoštolské nunciatuře, kde bude mít i přímluvu. Následně absolvuje i soukromé setkání s členy Společnosti Ježíšovy.Čaputová oficiálně přivítá papeže Františka v pondělí (13. září) ráno v areálu Prezidentského paláce. Zde papež absolvuje osobní setkání s prezidentkou, setká se s její rodinou a promluví ke stovkám lidí z různých oblastí, ať už společenské, kulturní nebo politické.Ve středu 15. září se během přikázaného svátku Sedmibolestné Panny Marie Čaputová zúčastní mše při Národní svatyni v Šaštíně, kde bude mít papež homilii. Jde o poslední oficiální bod apoštolské cesty papeže na Slovensku. Následně se hlava katolické církve přesune na letiště v Bratislavě. Prezidentka bude přítomna i při odletu papeže Františka zpět do Vatikánu.

