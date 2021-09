https://cz.sputniknews.com/20210910/pravnicka-cirtkova-predvolebni-koalice-jsou-jen-kupceni-s-hlasy-15788062.html

Právnička Čírtková: Předvolební koalice jsou jen kupčení s hlasy

Právnička sice připouští možnost existence předvolebních koalic jako partnerství stran s podobným politickým programem, ačkoli to podle jejích slov pro mnoho lidí představuje problém.„Stejně tak by asi dávalo smysl spojení TOP09 a STANu, které ostatně známe už z minulosti. Představitelé koalice PirSTAN se ale při jejím konstruování soustředili na to, „co máme společného” (…), zatímco jaksi přehlédli, že by se měli zamyslet zejména nad vzájemnými odlišnostmi,” dodala.Díky vzniku politicky nesourodých koalic, podle názoru Čírtkové, stojí voliči před nepříjemným faktem. Hlasem pro svého favorita totiž automaticky hlasují i pro často principiálně jinou stranu.„Volíte ODS a posíláte do sněmovny lidi, kteří se těší na euro jako na nějakou spásu a úplně ignorují jeho negativa. Volíte KDU-ČSL a díky vašemu hlasu zasednou ve sněmovně lidé, kteří budou zvedat ruce pro zákony zásadně rozporné s vaším svědomím. Volíte nějakého rozumného starostu z okolí a ve sněmovně bude díky tomu sedět nepředvídatelný Pirát. Nemá cenu si nalhávat něco jiného,“ myslí si právnička.Strany nacházející se v koalicích s jinými, jak říká Monika Čírtková, nutí voliče hlasovat z logiky věci „proti“ něčemu, a nikoli „pro“ něco.„Letošní koalice nejsou ničím jiným než kupčením. Je to prodávání zásad za křesla ve sněmovně, prodávání idejí za moc. Vlastně, nikoliv za moc, ale za vidinu moci. Tím hůř,“ uzavřela právnička svoji úvahu publikovanou na sociálních sítích.VolbyParlamentních voleb, které se letos budou konat v následujícím měsíci, se účastní několik předvolebních koalic. V posledních průzkumech následuje vítězné ANO premiéra Andreje Babiše koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci. Na třetím místě je pak koalice Pirátů a STANu.Další koalicí, která může výrazněji zasáhnout do průběhu voleb, je spolek Trikolora Svobodní Soukromníci, jenž vede Zuzana Majerová Zahradníková.Prezident Miloš Zeman v jednom ze svých vystoupení označil předvolební koalice za „podvod na voličích“.

Červenáček Předvolební koalice mají být mimo zákon a vše vyřešeno. Fúze do jedné politické strany je ovšem něco jiného. Koalice vládní po volbách je možná a nutná. Stát je ten viník, protože to má špatně vyřešeno. 🐸🐸🐸🐸 1

STEV.SEAGAL Koalice nejsou ani v USA a Německu, ale náš ústavní soud je povolil, jak je to možné ??? Je to jednoznačně podvod na voličích a když ta svoloč zlodějská z demagogického bloku zvítězí, tak to bude pro obyčejné a slušné lidi katastrofa. Jsme kolonií EU, USA, NATO a řítíme se do propasti z které není úniku. 1

