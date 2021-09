https://cz.sputniknews.com/20210910/si-tin-pching-obvinil-usa-z-vytvareni-problemu-ve-vztazich-s-cinou-15781668.html

Si Ťin-pching obvinil USA z vytváření problémů ve vztazích s Čínou

Prezident Číny Si Ťin-pching v telefonickém rozhovoru s americkým lídrem Joe Bidenem oznámil, že politika v poslední době prováděná Washingtonem ve vztahu k... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

Zdůraznil, že Čína a USA zůstávají největší rozvíjející se a největší rozvitou zemí. Dodal, že od toho, jestli se Pekingu a Washingtonu podaří naladit své vztahy, závisí budoucnost a osud celého světa.Oba prezidenti spolu poprvé po sedmi měsících telefonicky jednali. Iniciátorem druhého telefonátu od nástupu Bidena na post amerického prezidenta byl právě lídr USA.Rozhovor obou prezidentů trval asi 90 minut.Obvinění Ruska a ČínyRusko a Čína přesvědčují ostatní, že USA zažívají úpadek, Amerika ztrácí pozice, je nutné konat, abychom neztratili globální vedení, oznámil americký ministr zahraničí Antony Blinken.Podle něj ruské a čínské úřady mluví o úpadku USA „jak veřejně, tak soukromě“ a přesvědčují ostatní o výhodách „autoritářského vidění světa“ před „demokratickým“ přístupem Spojených států amerických.Přesto americký ministr zahraničí přiznal, že konkurenti trochu utlačují USA na světové aréně, země již spadla na 13. místo v kvalitě infrastruktury a na deváté z hlediska investic do inovací v poměru k hrubému produktu. Blinken vyzval k investicím do „vnitřní obnovy“, aby si USA udržely globální vedení.

Ykcenaj Naj

To co se doposud mezi politiky jen šuškalo je venku- USA v úpadku- jen v ČR se o tom mluvit veřejně nesmí. Žít na dluh mnoho let a tisknout dolary za to se dá koupit ale nevylepší to schopnost ekonomiky a to i když spousta firem jsou na prvních místech - to není

1