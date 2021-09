https://cz.sputniknews.com/20210910/slovensti-opozicni-poslanci-podavaji-navrh-na-odvolani-ministryne-spravedlnosti-kolikove-15785264.html

Slovenští opoziční poslanci podávají návrh na odvolání ministryně spravedlnosti Kolíkové

Slovenští opoziční poslanci podávají návrh na odvolání ministryně spravedlnosti Kolíkové

Slovenští nezařazení poslanci působící v mimoparlamentním Hlasu-SD podají v pátek návrh na odvolání ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové. Na tiskové... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

Mluví o pochybnostech v souvislosti s její osobou, poslanci jí vyčítají, že není „reformní tygr“. Dalším důvodem je to, že už nemá nárok být ministryní, protože odešla ze strany Za lidi, které patří křeslo ministra spravedlnosti. Pellegrini ji vyzval, aby odešla z funkce sama.Pellegrini avizoval, že pod návrh na iniciování odvolávání se jim podepsalo dostatek poslanců. Potřebných je 30 podpisů. Podle jednacího řádu musí být schůze svolána do sedmi dnů. Pellegrini předpokládá, že návrh na odvolání Kolíkové se zařadí do programu řádné schůze Národní rady (NR) SR, která začíná 16. září.Opozice se pokoušela odvolat Kolíkovou už na jaře. Pellegrini tvrdí, že k jejímu odchodu existovaly vážné důvody, a to podezření z klientelismu či střetu zájmů. Připomněl, že pronájem budovy resortu spravedlnosti má být spojen s jejím bratrem, a proto existují pochybnosti, zda její jednání nesměřovalo k osobním zájmům.„Toto řízení se jí dodnes nepodařilo vyvrátit,“ řekl. Podezření o Kolíkové se podle něj prohloubila. Připomněl slova lídra OĽaNO a vicepremiéra Igora Matoviče, který měl říci, že Kolíková spáchala podvod. Pellegrini kritizuje, že i přesto její působení ve vládě Matovič toleruje.Opozice také kritizuje, že za poslední období nepřišla ministryně s novými reformními návrhy. „Za půl roku nepřišla Mária Kolíková s ničím kromě neustálých hádek a sporů se svou stranickou kolegyní, předsedkyní (strany Za lidi) Veronikou Remišovou,“ konstatoval šéf Hlasu-SD.Reakce v OĽaNOK celé věci se vyjádřili v hnutí OĽaNO. Opozice při návrhu na odvolání ministryně spravedlnosti nepřichází s ničím novým. Uvedl to místopředseda Národní rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽaNO), který vzkázal opozici, že koaliční smlouvu si vyřeší po svém. Předseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš avizoval, že případné změny v koaliční smlouvě si dohodnou nejprve s partnery. Je podle něj jasné, že poměry se změnily přestupem poslanců z klubu Za lidi do klubu SaS.Případné změny v poměrech chce OĽaNO řešit nejprve s partnery. Šipoš řekl, že si nechtějí nejprve dělat tiskové konference, jak to udělala strana SaS. „Tyto věci si budeme řešit nejprve s nimi, budeme to řešit na koaliční radě. Jednoznačně trváme na tom, že pokud má platit koaliční smlouva, musí být dodržena tak, jak je napsána. Pokud nemá platit, musíme si promluvit o tom, kdo jaké má počty a komu kolik ministerstev patří,“ řekl s tím, že OĽaNO chce, aby byly dodržovány dohody.Ministryně spravedlnosti SR Mária Kolíková ve středu (8. 9.) spolu s členy její frakce v rámci strany Za lidi oznámila odchod z této strany. Odcházející poslanci se stanou součástí klubu SaS. Předseda SaS Richard Sulík deklaroval zájem udržet vládní koalici i to, že si SaS nechce nárokovat další posty v rámci koalice. Jediným požadavkem strany má být setrvání Kolíkové ve funkci ministryně spravedlnosti. Vysvětlil, že Kolíková bude členem ministerského klubu SaS a bude i jedním ze tří zástupců, kteří za stranu chodí na koaliční rady.

