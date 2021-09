https://cz.sputniknews.com/20210910/tlusty-ano-nezvysi-dane-a-vesti-prosperitu-ze-by-predvolebni-kotrmelec-smerem-vlevo-15783284.html

Tlustý: ANO nezvýší daně a věští prosperitu? Že by předvolební kotrmelec směrem vlevo

Tlustý: ANO nezvýší daně a věští prosperitu? Že by předvolební kotrmelec směrem vlevo

Babiše jsme viděli podepisovat knihu na Země Živitelce v Českých Budějovicích. Kolem stánku s autogramiádou se sešli starší ročníky. Náhoda? Nebo ANO vsází na... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

Většina českých rozpočtů je rok co rok v propadu, dařilo se pár let za ministra Kočárníka krátce po revoluci, později zabodoval kladnou bilancí Andrej Babiš, tehdy ministr financí, zde je řeč o roku 2016. Jinak je náš rozpočet v tzv. červených číslech. Zamával s budgetem právě covid, takže v roce 2020 máme značný deficit? Zaráží, že ANO před volbami i v takové situaci slibuje nezvyšovat po volbách daně a vlastně kalkuluje s prosperitou. Nakolik je to dle vás všechno realistické?Vlastimil Tlustý: Jsou to typické předvolení lži. Vývoj zadlužování je strašidelně rychlý. Chlácholí nás, že nepostupuje tak rychle ve srovnání s jinými zeměmi EU. Pokud se na to pozorně podíváte, musí vás ta rychlost trknout. Jde-li o prudkost dluhové progrese, pak v té budeme asi na čele, myslím, že je to dost otřesné. Při takovém tempu zadlužování nelze pokračovat tak, abychom to nepocítili... Předně není možné dluhy splácet novými dluhy. To je cesta nikam a neprojde to dlouhodobě ani státu, občanovi teprve ne… Čili jak to chtějí politici řešit, to by mne skutečně zajímalo, ale to, co tvrdí v této souvislosti ANO, nemůže být pravda.Stát přece musí vydělávat dobrými investicemi. Obvykle se říkává, že „máme šetřit“… Jenže metoda škrtů stejně vede k nule, jen to trvá déle. Od jiných respondentů vím, že na místě O2 arény stával v minulosti závod, který vyráběl až dvě lokomotivy denně. Ke konci socialistické éry Československo dokázalo produkovat jaderné elektrárny „na klíč“. Dávno tomu tak není. Odkud tedy generovat zisk pro stát bez zvyšování daní? Na socialistických bankovkách stálo napsáno, že jsou podložené zlatem a jinými aktivy banky…Co by mělo dnes určovat hodnotu a držet růst cen na uzdě?Svou otázkou míříte na historickou podstatu vzniku dluhu. Příklad: lidé někdy netuší, že třeba slovo hypotéka je etymologicky „půjčkou na koně“. Půjčovali si „na koně“ proto, poněvadž když zvýšili svou produkci, a to díky koňské síle (1 kůň = jednotka výkonu /HP-horsepower, pozn. aut.). Lidé vyráběli hodnotu, pomocí které spláceli dluh. Dluh je vlastně opodstatněný tehdy, když získáte něco, čím zvýšíte produkci. Z tohoto hlediska jsou dobrou investicí třeba výrobní nástroje. Nevadí, že to na čas zahýbe s rozpočtem. Očekává se, že rozpočet příště už poroste. Je tedy rozdíl být zadlužen a „být zadlužen“… Když si náš stát půjčuje na důchody, není to případ správného dluhu. Stejně nesprávné je půjčovat si na platy státních zaměstnanců. Přesně to teď provozuje tato vláda. Nehovoříme tedy o penězích z produkce, jedná se vlastně o jakési „spálené prostředky“… Sami víte, jak vypadá spáleniště, můžeme se pokusit si obrázek mentálně přenést do sféry ekonomiky.A důvod takového rozhodování vlády?Může to být i tak, že se tato vláda rozhodla přečkat zbytek svého času. Možná si řekla, že se uvidí po volbách. Bylo by hrozné, kdyby její ministři netušili, co provádí. Mnohem strašnější je, že může jít o záměr. Třeba je to dokonce odpovědným činitelům jedno. Možná si říkají: „po nás potopa, teď si napůjčujeme, dále uvidíme…“ Vy jste nastínil jednu věc, kterou bych ze své strany upřesnil. Nemyslím si, že propad roku 2020 je dán jen covidem. Je to následek akcí a chování vlády. Pod hlavičkou covidu se vládou rozdávají stovky miliard kde komu. Nejedná se jen o „dary“ svým voličům. Oni rozdávají i svým kámošům na rozvoj jejich podnikání. Když to zjednodušíme, něco z toho se dá ilustrovat i pomocí „dotačních kauz“ atd. Zde se pod pláštíkem covidu provádí vlastně restrukturalizace ekonomiky, kdy jedna opatření mohou klidně směřovat k likvidaci nepohodlných, viz „nutnost“ zavírat provozy, druhá opatření směřují k tomu, aby se podpořili právě kamarádi.Co ten proficit za Kočárníka počátkem devadesátek? Nahrálo nám nějak to, že se rozpadla federace a výhodně pro nás se dělil majetek?V hospodaření státu je vždy určitá setrvačnost. Dobré reformy se projeví příznivě za pár let. I špatné reformy se svými důsledky projeví a znovu to nějakou dobu potrvá, než vše vyplave na povrch. V roce 2020 se naakumulovaly chyby Babišovy vlády a ejhle, jako na zavolanou přišel covid. Vlastně by bylo velmi zajímavé, co by bylo, kdyby covid nepřišel, jaké výmluvy bychom asi tak slýchávali. Lidé si občas nepřipouští jednoduchý zemědělský princip, že když se zaseje, za nějakou dobu je tu úroda. V tomto procesu se dá mnoho věcí pokazit. V ekonomice státu navíc nestačí jedna sezóna, jak je tomu u zemědělských plodin.Co se týká hospodaření státu po roce 1990: byla to doba, kdy vůdčí politici považovali zadlužování státu za zločin, proto se podle toho chovali. Teď tu máme politiky, kteří vsadili na lidskou potřebu si užívat. Bohužel se neřeší, kdo to všechno zaplatí. Užívajících si spoluobčanů máme evidentně více, než co bylo běžné v době před 30 lety. Tenkrát totiž ještě žili lidé, kteří si pamatovali principy hospodaření první republiky, nebyli marnotratní a byl jim cizí hýřivý styl. Prostě tu došlo ke generačnímu posunu. Podívejte se na vývoj zadlužení moderních domácnosti. Na tomto ukazateli se dá mnohé zcela zřetelně demonstrovat. Je to výmluvné. Před 30 lety zadlužování bylo tehdejšími občany považováno za riskantní. Věděli, že je to nebezpečné, proto to nedělali. Dnes? Běží půjčování na cokoliv. Lidé si půjčují na dovolenou, na dárky pod stromeček. Před 30 lety bylo takové chování pro většinu společnosti nepřijatelné. Dnes to přijatelné najednou je.Když politici viděli tento spotřební vzorec chování populace, vsadili na to. Rozhodli se budovat si svou kariéru na podpoře nezodpovědné politiky. Vlastně vytvářejí dojem, že státní dluhy se neplatí. Sleduji průběžně různé politické debaty a připadá mi, že toto se stalo široce zastoupeným názorem. Nazval bych to vlnou radosti a nezodpovědnosti. Asi potajmu doufáme, že to stejně nakonec nikdo platit nebude. Historie ukazuje, že přesně toto dlouhodobě nejde dělat. Velká část společnosti je voděna za nos. Asi musíme počkat, až takovýto styl narazí, jako že jistě narazí.Jdeme cestou národního výprodeje? V některých státech zašli skutečně daleko, viz Ukrajina. Jdeme tímto směrem?Za špatný důsledek nesprávného vládnutí považuji inflaci. Lidé zapomínají, kolik stála hlávka květáku před dvěma lety. Daleko zajímavější je vzpomenout si, kolik v době nedávné stával byt o určité velikosti (a v určitém místě) … Kolikpak to všechno stojí nyní? Za velké nebezpečí považuji nárůst cen. Nejde jen o českou ekonomiku, hovořím o bezprostředních dopadech na samo obyvatelstvo. Část populace se už zbavuje hotovosti, kupuje, co se dá. To inflaci ještě zvyšuje. Co všecko se v ČR rozkradlo? Ještě na úplném dně nejsme, ale Fond národního majetku, resp. Privatizační fond je pryč, to o něčem svědčí. Zda jdeme ukrajinskou cestou? Takhle: zatím se opájíme, čeká nás ale vystřízlivění. Pak na tuto otázku budu spíše s to odpovědět.Zajímavé je, že se to stalo za Babišovy vlády…Pro většinu lidí to, o čem hovoříme, očividné není. Proto si nelámou hlavu ani s tím, za čí vlády se parametry takto vyvíjejí.Pořád se u nás argumentuje, že máme malou nezaměstnanost. Já pořád i slyším prezidentovu větu na konto toho, že kdo chce, tak se sebere a práci si sežene… Je to řečeno poněkud optimisticky, není-liž pravda?Vytvoření dojmu o naší údajné nízké nezaměstnanosti je vyložený podvod. Není to tak. Vypůjčené miliardy jsou posílány těm (některým), kteří nepracují. Covid způsobil, že peníze tekou i jinými cestami, viz různé „anticovidové programy“. Ve finále se někteří lidé bez práce nevykazují jako nezaměstnaní. I odsud zřejmě vyvěrá mýtus o naší údajně nízké nezaměstnanosti. Myslím si, že skutečná nezaměstnanost u nás bude minimálně na dvojnásobku toho, co se oficiálně deklaruje. A také se mi zdá, že i tato věc se brzy ukáže, resp. že se to dozvíme, jak to doopravdy je…Ještě letmo k Babišovi. Před covidem mohl oprávněně říkat, že státní pokladnu dostal do plusu a na rozdíl od Miroslava Kalouska se mohl pyšnit tím, že byl jedním z nejúspěšnějších ministrů financí.Vzpomeňte si ale také na původní orientaci v politice, jakou předváděl Andrej Babiš a hnutí ANO ze začátku. Tým ANO přece vstupoval do politiky s tím, že jde o stranu pravicovou. Tuto stranu volilo mnoho živnostníků. Jenže pak hnutí ANO předvedlo úctyhodný politický kotrmelec. ANO se posunulo zřetelně doleva. Nemyslím si, že tuto stranu stále volí zrovna živnostníci. Babiš přetáhl voliče ČSSD a komunistům. ANO je dnes vlastně levicové, čemuž odpovídá jeho nynější politika. Když vyměníte pravicové politiky za levicové, výsledkem je nic než levicová politika. Nic překvapivého.Peníze i cenné papíry jsou v této době znehodnocovány vládní politikou, která vede k inflaci. Náš stát je ve vleku globálnější politiky. V tomto rámci došlo k tomu, že peníze ztratily svou schopnost uchování hodnoty. Tato situace je důsledkem série politických opatření. Avšak nezodpovědnou politiku dělá nejen ČR, ale i EU, bohužel také USA, tam je to nejspíš ještě horší. Ti chytřejší, když viděli, že se tisknou peníze, peníze nepodložené, začali utrácet za nemovitosti a zlato, ale i za automobilové veterány atd…Hamáček na Rádiu plus hovořil o tom, že si koupil starou Volhu… Ale zpět. Vy říkáte, že fond z privatizace…Utracen. Zajímavé je, že pan Babiš a jeho vláda se vyznačují tvrdou kritikou 90. let. Přitom jsou to oni, kdo výnosy z tzv. špatné privatizace rozfofrovali za nesmysly. Resp. tyto zdroje nebyly použity na investice. Vnímavější lidé zde mohou získat argument pro úvahu, že hospodaříme špatně. Je to tak výborné, jak nám nyní ANO říká?A je to výborné?Asi jen v rovině verbální. Ale fakticky se mi to jeví jako katastrofa. Hnutí ANO se některé věci už neodpářou.V minulém rozhovoru jsem se vás ptal na pana Kalouska, který druhdy řekl, že dostat se na ministerstvo financí, nalezne tam za 8 hodin 40 miliard. Myslíte si, že by ČR pomohl comeback nějakého politika minulosti? Kdo by to měl být?Napřed řeknu, že pana Kalouska za schopného ministra financí nepovažuji. V době svého ministrování předváděl to, co hodnotit kladně lze stěží, vlastně to svědčí o neschopnosti, proč to nepřiznat. Zrovna jeho návrat by nic nespasil. Ale kdo by prospěl? Třeba bývalý ministr financí pan Václav Klaus senior. Pak bych i věřil, že máme naději na pozitivní vývoj. Teď máme na ministerstvu, o němž je řeč, paní, které to na sociální síti sluší, nic více.Děkuji vám za rozhovor.

