V Dánsku zrušili poslední proticovidová omezení. V Rakousku je situace opačná

V Dánsku zrušili poslední proticovidová omezení. V Rakousku je situace opačná

Dánské úřady od pátku zrušily veškerá omezení zavedená v souvislosti se šířením koronavirové infekce, oznámil Dánský rozhlas. 10.09.2021, Sputnik Česká republika

Samotná koronavirová infekce se už nepovažuje v zemi za „kriticky nebezpečnou nemoc“. „Vakcinace obyvatelstva se stala efektivním nástrojem k zabránění šíření epidemie, a proto bylo nebezpečí vážných následků sníženo. Takže koronavirus už není problém na úrovni společnosti,“ uvádí rozhlas slova profesora infekcionisty Národní kliniky Jense Lundgrena.První omezení byla v Dánsku zavedena 11. března minulého roku, kdy byla zavřena větší část veřejných podniků, zaveden rouškový režim a obvyklý každodenní život byl prakticky paralyzován. Podle názoru odborníků je však zatím brzy mluvit o definitivním vítězství nad epidemií, protože je potřeba čas na zhodnocení toho, jak se bude virus chovat a jak efektivní bude vakcinace.Situace v RakouskuRakouská vláda vypracovala etapovitý plán reagování na vývoj situace s koronavirem, který předpokládá omezení pro neočkované osoby, oznámil ve středu rakouský kancléř Sebastian Kurz.Plán se opírá o situaci na odděleních intenzivní péče v nemocnicích, po dosažení určité úrovně jejich zatížení se budou zavádět nová opatření.Jak oznámil rakouský kancléř, od 15. září, kdy dosáhne zatížení oddělení intenzivní péče 10 %, bude znovu nutné nosit roušku typu FFP2 ve všech předepsaných místech, v obchodech bude toto opatření pro neočkované povinné, a pro očkované a ty, kdo nemoc prodělali, jen doporučované. Týden po dosažení úrovně zatížení intenzivní péče na 15 % (300 lůžek) budou moci navštěvovat noční podniky a akce bez předepsaných sedacích míst s více než 500 účastníky jen očkovaní a lidé, kteří covid prodělali.Ministr zdravotnictví Rakouska Wolfgang Mückstein dodal, že od 15. září budou výsledky antigenního testu platit pouhých 24 hodin místo 48, a pravidlo tří C (certifikáty očkovaného, prodělavšího covid nebo otestovaného) bude platit na všech akcích za účasti více než 25 lidí. Při zatížení intenzivní péče na 20 % (400 lůžek) mohou otestované osoby předkládat jen PCR test, antigenní test už nebude platný.Do dneška bylo v Rakousku naočkováno 70 % obyvatel, jimž byla vakcinace povolena.V zemi byla zrušena skoro všechna omezení, od 1. července se otevřely i noční podniky po jednoapůlroční přestávce, byly povoleny všechny kulturní a sportovní akce. Při návštěvě skoro všech veřejných míst je třeba potvrdit vakcinaci, prodělanou nemoc nebo nedávný negativní test. Ve veřejné dopravě a v obchodech je třeba nosit roušku. Celá Evropa a řada třetích zemí je zařazena na „zelený“ seznam, a to znamená, že je možné z těchto zemí vjet do Rakouska podle pravidel bez karantény.

