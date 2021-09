https://cz.sputniknews.com/20210910/vedci-zjistili-vysku-michelangela-15774498.html

Vědci zjistili výšku Michelangela

Vědci zjistili výšku Michelangela

Vědci z Výzkumného ústavu antropologie, paleontologie a bioarcheologie (FABAR) na italské Sicílii zjistili, jak vysoký byl sochař a malíř Michelangelo... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-10T07:29+0200

2021-09-10T07:29+0200

2021-09-10T07:29+0200

věda a technologie

vědci

umění

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/15775220_0:172:1200:847_1920x0_80_0_0_9c627428b98c59a720f35b1dec4a8c48.jpg

Výzkumu se věnoval paleontolog Francesco Maria Galassi a soudní antropoložka Elena Varotto. Prozkoumali troje kožené boty stejné velikosti, jež zůstaly v domě Michelangela ve Florencii po jeho smrti.Pomocí speciální formule založené na délce (22-23 cm) a šířce bot dospěli Galassi a Varotto k závěru, že Michelangelo měl výšku přibližně 160 cm.I když je to pro dnešního Evropana málo, koncem 15. století to byla průměrná výška muže. Tím spíš, že se vědci domnívají, že staré boty nemusely patřit samotnému Michelangelovi, ale někomu z jeho rodiny, nebo dokonce potomků.V článku se uvádí, že daný rozbor je první pokus vědců odhadnout tělesné charakteristiky velkého malíře na základě jeho osobních věcí.Dříve experti vykonali několik průzkumů, aby se dozvěděli více o osobnosti jednoho z největších mistrů renesance. Zanalyzovali například některá Michelangelova díla z různých období jeho života a učinili předpoklad, že ke konci života (pozn. zemřel ve věku 88 let) trpěl na dnu, artritidu a měl rovněž příznaky otravy olovem.Pro získání přesnějších dat je třeba prozkoumat malířovy ostatky, které nebyly nikdy podrobeny exhumaci. Ale k tomuto kroku se výzkumníci neodvažují kvůli etickým úvahám.Odborníci dnes analyzují Michelangelovy otisky, které, jak doufají, sdělí více o fyziologických zvláštnostech velkého malíře.

https://cz.sputniknews.com/20210909/amatersky-archeolog-nasel-unikatni-zlaty-poklad-stary-1500-let-15764637.html

wwwbuerger.. Já, Kosmo Olin zkompromitovaný, nejčastěji vystupující pod značkou Kosmo Olin nebo matematických značek, v tomto mám jasno. Michelangelo byl o 13 cm vyšší, než já, když si pod boty plivnu. Jsem vhodný do minitančíku, nebo na prolézání mříží vězení, nebo pro zábavu na dětských kolotočích. Nebudu popisovat jaké sexihrátky se mnou dělá miláček Fabricio využívajíc mé výšky. Jsem vlastně takový jeho robertek .... 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vědci, umění