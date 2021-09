https://cz.sputniknews.com/20210910/velvyslanec-lotysska-prohlasil-ze-zeme-eu-nechteji-mit-nove-problemy-kvuli-ukrajine-15782001.html

Velvyslanec Lotyšska prohlásil, že země EU „nechtějí mít nové problémy“ kvůli Ukrajině

Velvyslanec Lotyšska prohlásil, že země EU „nechtějí mít nové problémy“ kvůli Ukrajině

V Bruselu nevědí, co s Kyjevem, a obávají se nových problémů, řekl v rozhovoru pro portál Evropejska pravda velvyslanec Lotyšska na Ukrajině Juris Poikans. 10.09.2021, Sputnik Česká republika

„Nechtěl bych spekulovat o deseti, dvaceti či třiceti letech (termínech možného přijetí Ukrajiny do EU – red. pozn.). Nemáme přece v Evropské unii společné chápání evropské perspektivy Ukrajiny,“ prohlásil.Podle slov diplomata je členství v EU otázkou konsensu 27 členských států unie.Přitom ti, kdo nejsou proti přijetí nových členů, počítají s jejich připraveností na zapojení, vysvětlil Poikans. „Nikdo nechce mít nové problémy,“ podotkl.Koncem srpna bývalá prezidentka Estonska Kersti Kaljulaidová prohlásila, že Ukrajina, Gruzie a Moldavsko neodpovídají požadavkům pro vstup do EU a budou na to potřebovat „20 let práce“. Doporučila přitom občanům své země, aby neinvestovali do Ukrajiny kvůli nebezpečí ztráty investic. Jak poukázal viceprezident Evropské komise pro ekonomické otázky Valdis Dombrovskis, vyřešení otázky o zahájení procedury členství Ukrajiny v EU je v nejbližších letech málo pravděpodobné.

