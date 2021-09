https://cz.sputniknews.com/20210910/vojtech-filip-je-zkusena-politicka-liska-ale-vystrelil-pozde-nazor-15782854.html

Vojtěch Filip je zkušená politická liška, ale „vystřelil“ pozdě. Názor

Vojtěch Filip je zkušená politická liška, ale „vystřelil“ pozdě. Názor

Čeho se snaží dosáhnout lídr strany, když přímo před volbami mluví o možném (reálném!) odstoupení? Vojtěch Filip zdaleka není naivním politikem, aby si... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-10T10:56+0200

2021-09-10T10:56+0200

2021-09-10T10:56+0200

názory

česká republika

vojtěch filip

ksčm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1152/69/11526920_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_7831be17e0efc1ef15f35867245616ae.jpg

Analytici si pokládají otázky o nejbližší budoucnosti strany bez Filipa. Ale může jít nikoliv o budoucnost, ale o přítomnost, a my sledujeme taktický chod, který má zlomit pro KSČM negativní předvolební situaci a dostat kandidáty do Poslanecké sněmovny? Situaci pro Sputnik komentuje politický analytik PhDr. Vladimír Pelc:Vojtěch Filip přestane být předsedou po volbách v říjnu 2021. Je to pozdě. K personálním změnám ve vedení mělo dojít nejpozději pět šest měsíců před volbami. Protože V. Filip v čele této strany zůstal, tak ji poškodil. Jeho patnáctileté předsednictví v čele KSČM je spojeno s průběžným poklesem volebních výsledků a preferencí této strany. Tak jako většina politiků neumí největší politické umění, totiž umění včas odejít. Po volbách je pozdě. Taková budoucí změna v čase přítomných voleb voliče zajímat nebude. V květnu KSČM ohlásila a ukončila tolerantní podporu menšinové vládě hnutí ANO 2011 A. Babiše a ČSSD. Důvod: Babiš si z dohody s touto stranou udělal toaletní papír – a to v případě 10 miliard korun, které slíbil armádě nedat a přesunout je do rezervního fondu na řešení koronakrize; slib nedodržel, nakonec dal armádě vše. Šest měsíců před volbami do Sněmovny to od KSČM byl taktický tah – její volební preference padají pod hranici vstupu do Poslanecké sněmovny, a tak bylo možné konec tolerantní podpory pro voliče prezentovat jako symptom politické zásadovosti a síly. A tím (možná) získat ve volbách nějaký procentní bodík. Pokud by souběžně došlo k výměně vedení KSČM, které by ohlásilo nový počátek politiky, mohla by získat solidnější volební výsledek. Nestalo se.Vojtěch Filip podporuje vládu Andreje Babiše, který je ve skutečnosti jeho ideologickým odpůrcem. Jak podle vás tato podpora vlády ovlivnila hodnocení strany? Bylo to pro komunisty správné nebo špatné rozhodnutí?Bylo to rozhodnutí pragmatické – vedení KSČM chtělo být u vesla. To se však moc nepovedlo. V. Filip účast ve vládě označil jako mírnou opozici. To se také moc nepovedlo. Díl voličů KSČM (a ČSSD) přešel zčásti ke hnutí ANO 2011 a též k SPD. KSČM jako podporovatelka nynější vlády je politicky nevýrazná, jako více méně politická kudlance s přehnanou ochotou při skutečné podpoře vládnoucí koalice bez nápaditých, osobitých programových priorit, a bez výrazných (snad se dvěma třemi výjimkami) intelektuálních osobností; je to strana bez vůdčích reprezentantů. Platí pro ni hodnocení: Nejsou lidi, v jejich řadách nejsou osobnosti, čili členové kvalifikovaní k politické činnosti; chybějí tvůrci idejí i jejich uskutečňovatelé. Účastí na vládě A. Babiše, tím že držela hnutí ANO politickou štangli, ztratila KSČM možnost osobité politiky, která se přirozeněji dělá v politické opozici.Analytici se shodují, že s odchodem Vojtěcha Filipa komunistická strana změní svou tvář. Souhlasíte s tímto předpokladem? A jak se může změnit politika komunistické strany, když v jejím čele bude například europoslankyně Kateřina Konečná? Zvažujete další kandidáty?KSČM nemá dostatek výrazných aktivních politických osobností; pokud v krajích jsou, nejsou vidět. Je to běžný neduh většiny politických stran a uskupení – opevněné vedení nemá zájem na změnách, kritické diskuzi, na vytváření svých následovníků. Kritiků, byť by chtěli činnost strany zlepšit, se zbavuje. Další kandidáti na vedení snad jsou v krajích, nejsou však širší veřejnosti známy, nejsou ve veřejném politickém prostoru vyprofilováni; potřební by byli věkem čtyřicátníci padesátníci, věková obměna je nezbytná. Zvolením jediné osoby do čela strany, bez radikální personální výměny vedení celého, k podstatné změně politické tváře dojít nemůže. Ona sama to neutáhne.Co by podle vašeho názoru mohlo pomoci oživit podporu komunistické strany? Když vezmeme v úvahu náladu v české společnosti, myslíte si, že by prudké odbočení doleva komunistické straně přineslo další body?Konkrétní návrhy na řešení konkrétních situací čili politicky pragmatické zaměření s ideovým fundamentem. Nikoliv fedrování marginálních nefunkčních politických témat, ne tvorba bezobsažných hesel; kupř. aktuální předvolební heslo „Dostupné bydlení pro všechny“ je nekonkrétní, plytké – bez realistického návrhu řešení je k ničemu. Problémy občanů jsou na dosah ruky, jsou známy – kvalita a zlepšování sociální infrastruktury, o kterou se má stát starat (bezpečnost fyzická, finanční, daňová, soudní, spravedlnost…).Dostane se komunistická strana do Sněmovny? Vaše předpověď?Myslím, že pětiprocentní práh pro vstup do Sněmovny nepřekročí, pokud ano, pak jen zanedbatelně. Ovšem toho by mohla využít k politickému oživení, vzkříšení, revitalizaci. Nejlépe se resuscituje v opozici – je na to dost času, političtí kariéristé utečou jinam, politická realita ukáže, jaké názory a návrhy, měřeny mírou vox populi, jsou správné a které chybné.

https://cz.sputniknews.com/20210906/v-listopadu-koncim-slibil-jsem-to-rodine-filip-opusti-politiku-pokud-by-kscm-prohrala-volby-15741337.html

https://cz.sputniknews.com/20210901/schwarzenberg-a-konecna-diskutovali-o-afghanistanu-zaznel-navrh-na-spolupraci-s-ruskem-a-cinou-15687995.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

česká republika, vojtěch filip, ksčm