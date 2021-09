https://cz.sputniknews.com/20210910/vysledkem-budou-socialni-nepokoje-europoslanec-vondra-predpovedel-budoucnost-eu-15789603.html

„Výsledkem budou sociální nepokoje.“ Europoslanec Vondra předpověděl budoucnost EU

Europoslanec Alexandr Vondra označil snahu o dosažení zákazu spalovacích motorů k roku 2035 za vážné ohrožení pro sociální smír. Na obrazovce televizní stanice... 10.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle názoru europoslance je přechod na elektromobilitu pro většinu lidí „příliš rychlí úprk“ s tím, jaké cíle nastavila Evropská unie. „Je to úplný nesmysl, protože i kdybychom si ten elektromobil pořídili, tak bude mít výfuk stejně v Prunéřově. Čili, ani životnímu prostředí to nepomůže,“ uvedl.Alexandr Vondra zmínil, že na snahy o co nejrychlejší zavedení elektromobility doplatí hlavně střední třída, neboť pokud budou nastaveny dotace pro pořízení těchto vozů, tak peníze na dotace budou stejně vzaty z daní odváděných pracujícími.Moderátor se europoslance tázal, proč Evropská unie tak tlačí na co nejrychlejší možnou realizaci elektromobility.„Zaprvé se trochu zbláznili. Ti politici tomu nerozumí. Oni jednají jen podle povrchních signálů. Zadruhé, vezměte si ten Green Deal, nemá jen dekarbonizaci,“ řekl politik. Druhou částí, jak řekl, je lepší nakládání s půdou a vodohospodářstvím. „Tam se ale politici bojí rychleji konat,“ uvedl, jako příčinu nastínil, že by evropští sedláci přijeli s traktory před parlamenty.Vondra rovněž poukázal na skutečnost, že konkurenceschopnost Evropy tkví hlavně v oblasti spalovacích motorů. V oblasti elektromobility jsou například Číňané „daleko před námi“.Zdražení benzínu v NěmeckuNěmecké noviny Haldesblatt včera přinesly zprávy o tom, že německá vláda údajně jedná o zvýšení ceny na benzín o 70 centů za litr v reakci na to, že se spolkovým vládcům nedaří naplňovat klimatické cíle, k nimž se zavázali. Toto zvýšení ceny za benzín by znamenalo zvýšení nákladů pro rodinu na provoz dvou vozů o 1800 euro ročně. V případě rodiny s jedním vozem žijící ve městě, píše Handelsblatt, by se jednalo o nárůst nákladů o 700 euro ročně.Důvodem pro to je skutečnost, že v roce 2021 Německo nenaplní své klimatické cíle, neboť vyprodukuje o 7 milionů tun CO2 více, než se zavázalo produkovat. V roce 2022 to pak má být o 20 milionů tun více, neboť se počítá s nárůstem mobility lidí po ústupu koronaviru.Německý magazín Focus v této souvislosti poukázal na dubnové „spektakulární“ rozhodnutí soudu k zákonu o ochraně klimatu: „Kdo nyní udělá příliš málo, bude muset v budoucnosti ještě radikálněji omezovat svobodu. To je ten princip.“

